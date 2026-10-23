Metro de Panamá: Reportan cierre de interconexión entre las líneas 1 y 2 en San Miguelito

El Metro de Panamá informó que la Línea 1 opera de manera parcial debido a una incidencia en el sistema de alimentación eléctrica en un tramo de la vía. La situación ha provocado la suspensión temporal del servicio en cuatro estaciones, mientras usuarios reportan dificultades para desplazarse por la interconexión entre las líneas 1 y 2.

Según los reportes de pasajeros, se ha restringido el acceso al paso peatonal y al puente del centro de conexión, lo que ha generado confusión entre quienes necesitan realizar transbordos.

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¿Qué estaciones de la Línea 1 del Metro de Panamá están funcionando?

Así se encuentra el Metro de Panamá, en la Línea 1 MimiR

De acuerdo con la información oficial, el servicio se mantiene habilitado en ambos sentidos en los siguientes tramos:

Albrook – Fernández de Córdoba.

Los Andes – Villa Zaita.

Las estaciones que permanecen temporalmente fuera de servicio son:

Pan de Azúcar.

San Miguelito.

12 de Octubre.

El Ingenio.

Usuarios reportan dificultades para ingresar a la Línea 1

Pasajeros han señalado que no se les permite utilizar el paso peatonal ni el puente de conexión habitual entre las líneas 1 y 2.

De acuerdo con estos reportes, algunas personas que buscan ingresar a la Línea 1 deben salir de la estación y volver a acceder por la entrada ubicada cerca de los comercios El Fuerte y El Machetazo.

Sin embargo, el Metro de Panamá no ha confirmado oficialmente si esta medida forma parte del protocolo de atención por la incidencia eléctrica ni ha precisado el motivo de la restricción en el área de interconexión.

#MetroInforma



En estos momentos la Línea 1 ofrece servicio parcial debido a una incidencia en el sistema de alimentación eléctrica en un tramo de la vía.



Servicio en ambos sentidos:

• Entre las estaciones Albrook y Fernández de Córdoba.

• Entre las estaciones Los Andes… — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) October 23, 2026

¿Cuándo se restablecerá el servicio del Metro de Panamá?

El Metro de Panamá indicó que sus equipos técnicos trabajan para restablecer la operación habitual de la Línea 1 lo antes posible.

Por el momento, la empresa no ha anunciado una hora estimada para la normalización del servicio.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro de Panamá para conocer las actualizaciones sobre las estaciones afectadas y las condiciones de acceso.