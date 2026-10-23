MEDUCA anuncia regreso a clases presenciales en 327 escuelas este lunes 26 de octubre

Un total de 327 centros educativos oficiales de Panamá retomarán las clases presenciales este lunes 26 de octubre de 2026, como parte del proceso de reactivación progresiva de las actividades académicas, informó el Ministerio de Educación ( MEDUCA ) mediante un comunicado emitido este viernes 23 de octubre.

La entidad detalló que el regreso a las aulas comprende escuelas ubicadas en 10 regiones educativas del país. Asimismo, confirmó que los estudiantes, docentes y personal administrativo de los centros habilitados deberán reincorporarse a sus actividades a partir del lunes.

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Comunicado | 327 centros educativos oficiales de 10 regiones educativas regresan a clases presenciales este lunes 26 de octubre de 2026. #SomosMeduca#GobiernosNacional pic.twitter.com/Toj4Xqg0Nx — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 23, 2026

¿En qué regiones regresan las clases presenciales el lunes 26 de octubre?

Según el comunicado del MEDUCA, los 327 centros educativos que retomarán las actividades presenciales están distribuidos en las siguientes regiones:

Bocas del Toro.

Darién.

Chiriquí.

Colón.

Panamá Este.

Panamá Norte.

Panamá Oeste.

Panamá Centro.

San Miguelito.

Comarca Ngäbe Buglé.

El Ministerio de Educación indicó que el listado de los centros educativos habilitados para el regreso a clases puede consultarse en su página oficial: www.meduca.gob.pa.

¿Qué pasará con las escuelas que todavía no regresan a clases?

El MEDUCA aclaró que en los demás centros educativos del país se mantendrán temporalmente diferentes modalidades de enseñanza, mientras se evalúan las condiciones de cada región para continuar con la reincorporación progresiva.

La institución explicó que los próximos anuncios sobre el retorno a las aulas se comunicarán mediante sus canales oficiales y en coordinación con las respectivas direcciones regionales.

Finalmente, hizo un llamado a los padres de familia y acudientes a verificar la información correspondiente a sus centros educativos y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.