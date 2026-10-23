IMA anuncia pago de primas de antigüedad: consulta cómo retirar los cheques pendientes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, desde el inicio de la actual administración en 2024, ha desembolsado B/.1,723,567.89 en concepto de primas de antigüedad, beneficiando a 1,255 excolaboradores. Los pagos corresponden a obligaciones pendientes acumuladas desde 2014.

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La institución señaló que continuará realizando los desembolsos pendientes a medida que disponga de los recursos financieros necesarios para cumplir con estos derechos establecidos por ley.

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¿Cómo retirar los cheques de primas de antigüedad del IMA?

El IMA solicitó a las personas cuyos números de cédula aparezcan en el listado de pagos disponibles que se comuniquen al 504-4411 para actualizar o confirmar su dirección residencial.

Con esta información, la entidad coordinará el envío de los cheques a la sede regional del IMA más cercana al domicilio de cada beneficiario, con el objetivo de facilitar su entrega.

Durante la actual administración, el IMA ha desembolsado de B/. 1,723,567.89 en concepto de primas de antigüedad, beneficiando a 1,255 excolaboradores.#ConPasoFirme

Listado completo https://t.co/lIX9cDAkjQ pic.twitter.com/EJ9nYUMpdS — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 23, 2026

Para retirar el cheque, los beneficiarios deberán tomar en cuenta lo siguiente:

Teléfono de contacto: 504-4411.

Documento obligatorio: cédula de identidad personal vigente.

Horario de atención: lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Lugar de entrega: sede regional del IMA que corresponda, según la coordinación realizada con la institución.

¿Dónde consultar el listado de beneficiarios?

Las personas que tengan pagos pendientes deberán verificar si su número de cédula aparece en el listado de cheques disponibles anunciado por el IMA.

La institución reiteró que continuará atendiendo las obligaciones pendientes con sus excolaboradores conforme a la disponibilidad de recursos financieros.