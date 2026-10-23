Bocas del Toro: MiAmbiente detecta presunta extracción ilegal de langostas, caracoles y pulpos

Un total de 33 organismos marinos, entre langostas espinosas, caracoles y pulpos, fueron encontrados en una embarcación artesanal tipo cayuco durante un operativo realizado por guardaparques y agentes de la Policía Ambiental en el sector este de Cayo Zapatilla N.º 2, dentro del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en Bocas del Toro .

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en la embarcación viajaban tres personas, entre ellas presuntamente un menor de edad, quienes estarían vinculadas con actividades de extracción ilegal de especies marinas mediante buceo en apnea.

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MiAmbiente libera especies marinas encontradas durante operativo en Bocas del Toro

Durante la inspección, las autoridades contabilizaron los siguientes organismos marinos:

21 langostas espinosas (Panulirus argus): 14 muertas y siete vivas.

6 caracoles marinos (Lobatus gigas): todos vivos.

6 pulpos (Octopus sp.): todos muertos.

MiAmbiente detalló que las siete langostas y los seis caracoles encontrados con vida fueron liberados en su hábitat natural, con el objetivo de reducir el impacto sobre los recursos marinos.

Por su parte, las 14 langostas muertas fueron trasladadas a la Policía Nacional en Isla Colón para los trámites correspondientes.

Retienen embarcación y equipos de buceo

Como parte del procedimiento, las autoridades retuvieron la embarcación artesanal y varios equipos presuntamente utilizados para la extracción de las especies marinas, entre ellos:

Dos lazos.

Tres máscaras de buceo.

Tres tubos de snorkel.

Tres pares de aletas.

El Ministerio de Ambiente informó que el caso será evaluado conforme a la normativa aplicable para determinar las actuaciones correspondientes por la presunta extracción ilegal de organismos marinos dentro del área protegida.