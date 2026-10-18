Presidente Mulino promete reconstruir viviendas de damnificados por el terremoto durante visita a Soná

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitó este domingo 18 de octubre los albergues temporales ubicados en la comunidad de El Carrizal, distrito de Soná, provincia de Veraguas, donde se comprometió a reconstruir las viviendas de las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre. Durante el recorrido estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

Durante su visita al albergue temporal ubicado en un terreno privado frente al Colegio Eduardo Sánchez Díaz, donde permanecen 230 personas damnificadas, el mandatario aseguró que el Gobierno Nacional trabajará en la reconstrucción de las viviendas destruidas.

"Me complace estar aquí, compartiendo con ustedes. Estoy aquí para comprometerme a cumplir. La reconstrucción de sus casas viene, para que vuelvan a vivir dignamente", expresó Mulino a las familias afectadas.

Posteriormente, el presidente y la primera dama se trasladaron al albergue instalado en terrenos de la Escuela El Carrizal, donde permanecen otras 35 personas, a quienes reiteró el compromiso de brindar soluciones habitacionales.

Sismo en Panamá | El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, realizó este domingo una vista a los albergues ubicados en la comunidad de El Carrizal, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, donde le aseguró a las personas damnificadas que el Gobierno Nacional realizará la… pic.twitter.com/p2bqBO0T2q — Telemetro Reporta (@TReporta) October 18, 2026

Gobierno anuncia nuevas carpas para familias afectadas por el terremoto

Durante el encuentro, Mulino anunció que esta semana llegarán carpas más amplias para que las familias puedan instalarlas en los terrenos de sus viviendas mientras esperan el proceso de reconstrucción.

El mandatario manifestó que el Gobierno busca "asegurarles el proceso de reconstrucción" y señaló que “esta semana llegarán mejores y más amplias carpas para que las familias las instalen en los terrenos de sus viviendas mientras llega el momento de reconstruir”.

Además, durante el recorrido por los dos albergues, Mulino y la primera dama entregaron colchones, baños portátiles, carpas, alimentos y juguetes para los niños.

De acuerdo con las cifras proporcionadas, 265 personas permanecen en los dos albergues visitados en El Carrizal, mientras continúan las acciones de asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto.