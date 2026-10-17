Agroferias del IMA: estos son los lugares donde habrá ventas el 19 y 20 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las Agroferias programadas para el lunes 19 y martes 20 de octubre de 2026, con jornadas en distintas provincias y regiones del país.

Las actividades comenzarán a las 8:00 a.m. y buscan acercar productos a los consumidores. El IMA recomienda a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.

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¿Dónde habrá Agroferias del IMA el lunes 19 de octubre?

Para el lunes 19 de octubre, la jornada está anunciada en:

- Panamá Oeste.

¿Dónde habrá Agroferias el martes 20 de octubre?

El martes 20 de octubre, las Agroferias están programadas en las siguientes provincias y regiones:

- Chiriquí.

- Colón.

- Comarca Ngäbe-Buglé.

- Panamá Oeste.

- Panamá Este.

- Darién.

- Herrera.

Consultas las Agroferias del IMA para 19 y 20 de octubre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Nr3ZT0jG4b — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 18, 2026

¿A qué hora comienzan las Agroferias?

Las jornadas están previstas para iniciar a las 8:00 a.m.

El IMA recomienda llevar la cédula y una bolsa reutilizable. Para conocer la ubicación exacta de cada sede, se recomienda consultar los canales oficiales de la institución, ya que la información suministrada no detalla los puntos específicos de cada feria.