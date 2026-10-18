Conozca las Agroferias del IMA para este lunes 19 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 19 de octubre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para este lunes 19 de octubre
Panamá Oeste
- Terrenos de la feria de La Naranja en Cacao, distrito de Capira.