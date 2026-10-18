Minsa aclara que no hay caso confirmado de hantavirus en Los Santos: paciente está estable

Minsa aclara que no hay caso confirmado de hantavirus en Los Santos.

El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó este domingo 18 de octubre que no se ha confirmado un caso de hantavirus en la provincia de Los Santos, luego de que una mujer de 40 años, residente en el distrito de Guararé, recibiera atención médica y fuera trasladada a otro centro hospitalario. La institución indicó que espera los resultados de los análisis del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud para determinar el diagnóstico.

Según el comunicado emitido por la Región de Salud de Los Santos, la paciente de 40 años recibió atención médica en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas.

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Posteriormente, tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde permanece estable, de acuerdo con la información oficial.

El Minsa aclaró que todavía no se cuenta con un diagnóstico confirmado y que se esperan los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

Minsa pide evitar rumores sobre supuesto caso de hantavirus

Ante la información que circula sobre este caso, el Ministerio de Salud hizo un llamado a la población para mantener la calma y consultar únicamente sus canales oficiales.

La institución también solicitó evitar la difusión de información que no haya sido confirmada, especialmente durante la emergencia que atraviesan distintas comunidades del país tras el terremoto del 9 de octubre.