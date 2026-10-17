Malaria en Merca Panamá: MINSA reporta 37 casos y aclara si es seguro comprar alimentos

El Ministerio de Salud (MINSA) reiteró que es seguro comprar alimentos en Merca Panamá, pese a la identificación de 37 casos positivos de malaria en trabajadores informales que frecuentan el mercado. La entidad mantiene la vigilancia epidemiológica y realiza pruebas para detectar posibles nuevos casos y facilitar el diagnóstico oportuno.

¿Es seguro comprar alimentos en Merca Panamá ante los casos de malaria?

El doctor Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, explicó que la malaria no se transmite por consumir alimentos ni por el contacto directo con una persona infectada.

El @MINSAPma reiteró que es seguro comprar alimentos en Merca Panamá y mantiene vigilancia epidemiológica de los casos de malaria identificados en trabajadores informales.



El doctor Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, explicó que la… pic.twitter.com/XdJnBz1sVn — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2026

El especialista precisó que la enfermedad se transmite mediante la picadura de mosquitos Anopheles infectados, por lo que la presencia de personas diagnosticadas no significa que los productos comercializados en Merca Panamá representen una vía de contagio.

MINSA confirma 37 casos de malaria en trabajadores informales

Según el Ministerio de Salud, hasta el momento se han identificado 37 casos positivos de malaria en trabajadores informales que frecuentan Merca Panamá.

El doctor Guerra detalló que algunas de estas personas tienen antecedentes de exposición en regiones del país donde existe transmisión de malaria, entre ellas Darién y áreas comarcales.

Como parte de la respuesta sanitaria, equipos de la Región Metropolitana de Salud permanecen en Merca Panamá realizando pruebas para identificar posibles casos y facilitar la atención diagnóstica de las personas evaluadas.