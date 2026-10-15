Malaria en Merca Panamá: Minsa confirma 34 casos bajo tratamiento y aclara si es seguro comprar alimentos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves 15 de octubre que los 34 casos de malaria detectados en Merca Panamá reciben tratamiento médico y seguimiento epidemiológico. La entidad aseguró que la situación está bajo control y aclaró que la enfermedad no se transmite por comprar, consumir o manipular alimentos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Es seguro comprar alimentos en Merca Panamá tras los casos de malaria?

Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, explicó que las personas pueden continuar realizando sus compras en Merca Panamá, debido a que la malaria no se transmite directamente entre personas ni mediante los alimentos.

El funcionario señaló que las investigaciones realizadas por el Minsa, en coordinación con la administración del mercado, relacionan los casos con personas que ingresan a zonas boscosas de áreas endémicas y otras que pernoctan en los alrededores.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han identificado el origen de la transmisión dentro de las instalaciones de Merca Panamá.

¿Qué medidas aplica el Minsa para controlar la malaria?

Tamara Salcedo, coordinadora de Epidemiología de la Región Metropolitana de Salud, detalló que desde el 5 de octubre se desarrollan acciones de vigilancia epidemiológica, trazabilidad y control de mosquitos.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

Pruebas de laboratorio a personas que presentan síntomas tras la detección de casos positivos.

Tratamiento y seguimiento médico de las personas diagnosticadas.

Fumigaciones dentro de las naves y en los alrededores del mercado.

Tratamiento de humedales para el control de mosquitos.

Atención y orientación a trabajadores y visitantes mediante un puesto de salud instalado en Merca Panamá.

¿Cómo se transmite la malaria y cuáles son sus síntomas?

La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos mediante la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Fiebre.

Escalofríos.

Sudoración.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

El Minsa recomienda acudir a una instalación de salud ante la aparición de estos síntomas y evitar la automedicación, debido a que pueden confundirse con los de otras enfermedades, como el dengue.

La entidad recordó que el mosquito transmisor pica principalmente entre el atardecer y el amanecer, por lo que quienes trabajan o permanecen durante la noche en Merca Panamá deben utilizar repelente y ropa que cubra brazos y piernas.