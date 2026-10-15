¡Atención, jubilados y pensionados! CSS cambia fecha de pago de octubre: será este viernes para todos

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una nueva fecha para el pago a jubilados y pensionados de la segunda quincena de octubre de 2026. La institución informó que el desembolso se realizará a nivel nacional el viernes 16 de octubre, tanto para los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH como para quienes cobran por cheque.

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¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados la segunda quincena de octubre?

De acuerdo con la CSS, el nuevo calendario establece una misma fecha para ambas modalidades de pago:

Pago por ACH: viernes 16 de octubre de 2026.

Pago por cheque: viernes 16 de octubre de 2026.

La institución informó que sus agencias estarán habilitadas a nivel nacional, con excepción de la Agencia de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

Imagen Creada con IA/Telemetro

Los jubilados y pensionados que habitualmente retiran sus cheques en Las Tablas deberán acudir a la Agencia de Chitré, en Herrera, para recibir su pago.

¿Dónde habrá cajeros disponibles del Banco Nacional en las áreas afectadas?

Ante el cierre de diez sucursales del Banco Nacional de Panamá, la entidad informó sobre alternativas de cajeros automáticos para las personas que reciben sus pagos mediante acreditación bancaria.

Los puntos anunciados son los siguientes:

Parita: Súper Market La Arena.

La Arena: Súper Market La Arena, Pollmar Chitré y Policlínica Roberto Ramírez.

Pesé: Súper Market La Arena.

Los Santos: Súper Ahorro y Xtra Feria, ambos en La Villa.

Los Pozos: sucursal Las Minas.

Macaracas: Casa Olimpo.

Tonosí: Casa Olimpo.

Ocú: Xtra Feria Ocú.

Mariato: Cotel Atalaya y Max Súper Carnes.

Santiago: Farmacia El Javillo.

Los cajeros indicados corresponden a las alternativas comunicadas por el Banco Nacional para los clientes de las sucursales afectadas.

Los beneficiarios deben tomar en cuenta que algunos de estos puntos se encuentran en localidades distintas de su sucursal habitual.