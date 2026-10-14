Pago a jubilados y pensionados de la CSS: ¿se entregarán los cheques tras el terremoto?

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene programado el pago a jubilados y pensionados de octubre de 2026, pese a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. La entidad informó que su plan de respuesta contempla garantizar la continuidad de las pensiones, así como identificar a los beneficiarios que presentan dificultades para acceder a sus pagos.

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¿Se pospone el pago por cheque a jubilados y pensionados de la CSS?

Creado con IA/Telemetro

No se ha anunciado una suspensión ni reprogramación del pago por cheque. De acuerdo con el calendario informado, las fechas se mantienen de la siguiente manera:

Lunes 19 de octubre de 2026: pago mediante acreditamiento bancario (ACH).

Martes 20 de octubre de 2026: pago mediante cheque.

La CSS también contempla la coordinación con las entidades bancarias y la identificación de jubilados y pensionados que puedan presentar dificultades de acceso debido a las consecuencias del movimiento sísmico.

Por el momento, la información proporcionada no establece cambios en los lugares ni en los horarios de entrega de cheques.

CSS adopta medidas de emergencia tras el terremoto

La Junta Directiva de la CSS autorizó al director general, Dino Mon Vásquez, a declarar el estado de emergencia institucional, con el propósito de facilitar la recuperación de los servicios afectados por el terremoto.

Según la institución, esta medida permitirá agilizar procesos de compra, contratación y rehabilitación de infraestructuras para garantizar la continuidad de la atención a la población asegurada.

La entidad reportó afectaciones en instalaciones del sistema de salud ubicadas en Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Panamá.

¿Qué deben tomar en cuenta los jubilados que cobran por cheque?

Los beneficiarios que reciben su pensión mediante cheque deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la CSS, especialmente si residen en comunidades donde el terremoto ocasionó daños o dificultades de acceso.

Aunque el calendario general permanece sin modificaciones anunciadas, podrían comunicarse medidas específicas de atención para las zonas afectadas.

La CSS mantiene como prioridad la continuidad de los pagos y la atención a los asegurados durante el proceso de recuperación posterior al sismo.