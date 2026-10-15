Minsa anuncia jornada de carnet verde y blanco: requisitos, fechas y costo

El Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Región Metropolitana de Salud y el Centro de Salud de Curundú, anunció una nueva jornada para la tramitación de los carnets verde y blanco para manipuladores de alimentos.
La feria se llevará a cabo en el Espacio del Emprendedor, Cinta Costera el 16 de octubre de 2026 a las 7;00 a.m.
Conozca los requisitos
- Carnet Blanco: Copia de cédula o pasaporte, llevar muestra de heces en envases adecuados con etiqueta de sus datos, tarjeta de vacunación y dos fotos tamaño carnet.
- Carnet Verde: Copia de cédula o pasaporte y original y copia de carnet blanco vigente.
Costos del carnet blanco y verde
- Carnet Blanco B/. 25.00
- Carnet Verde B/. 15.00
Finalmente. las autoridades de salud recomiendan acudir temprano a la jornada debido a la cantidad ilimitada de cupos en el centro de atención.