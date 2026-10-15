Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 18:01

VIDEO | EN VIVO: Gobierno Nacional brinda conferencia de prensa

Este jueves, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en la reconstrucción de vías y casas tras el terremoto.

Conferencia de prensa del 15 de octubre del Gobierno Nacional.

Conferencia de prensa del 15 de octubre del Gobierno Nacional.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 15 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas y carreteras afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.

VIDEO | EN VIVO: Conferencia de prensa del 15 de octubre del Gobierno Nacional

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