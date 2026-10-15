Este jueves 15 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas y carreteras afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.
Panamá Nacionales - 15 de octubre de 2026 - 18:01
VIDEO | EN VIVO: Gobierno Nacional brinda conferencia de prensa
Este jueves, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en la reconstrucción de vías y casas tras el terremoto.
VIDEO | EN VIVO: Conferencia de prensa del 15 de octubre del Gobierno Nacional
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