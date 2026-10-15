Malaria en Panamá: CSS refuerza vigilancia en Ciudad de la Salud y descarta casos hasta el momento

Ciudad de la Salud / CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) reforzó la vigilancia epidemiológica en Ciudad de la Salud ante los casos de malaria detectados en Merca Panamá. La institución confirmó que, hasta el momento, no se han identificado casos sospechosos ni confirmados de esta enfermedad en el complejo hospitalario.

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¿Qué medidas aplica la CSS en Ciudad de la Salud ante los casos de malaria?

La CSS informó que emitió una comunicación interna para fortalecer la detección de posibles casos entre pacientes, usuarios y colaboradores de Ciudad de la Salud.

Las medidas incluyen:

Vigilancia de síntomas: seguimiento de personas que presenten fiebre u otras señales compatibles con malaria.

Monitoreo del personal: atención a posibles síntomas entre trabajadores de salud y administrativos.

Seguimiento de pacientes: vigilancia de quienes acuden o permanecen en las instalaciones hospitalarias.

Coordinación sanitaria: trabajo conjunto con las autoridades competentes para reforzar la vigilancia epidemiológica.

Control de mosquitos: acciones orientadas a identificar y controlar criaderos del mosquito transmisor en áreas aledañas.

¿Hay casos de malaria en Ciudad de la Salud?

La @CSSPanama ha reforzado la vigilancia epidemiológica en la Ciudad de la Salud para proteger la salud de pacientes, usuarios y colaboradores, ante el brote de malaria en Merca Panamá, y confirmó que hasta el momento no se han identificado casos sospechosos ni confirmados en… pic.twitter.com/Fmuv1KJzbK — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

La Caja de Seguro Social aclaró que no se han detectado casos sospechosos ni confirmados de malaria en Ciudad de la Salud, según la información disponible hasta el momento.

La institución explicó que las acciones tienen carácter preventivo y buscan proteger la salud de pacientes, visitantes y trabajadores.

¿Cómo se transmite la malaria?

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad parasitaria que se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles.

Entre sus síntomas pueden presentarse fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza y malestar general.

Ante estas manifestaciones, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a una instalación de salud para recibir evaluación y evitar la automedicación.