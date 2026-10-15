PANAMÁ Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 17:41

Tribunal Electoral extiende vigencia de cédulas vencidas en Panamá hasta enero de 2027

El Tribunal Electoral prorrogó hasta el 4 de enero de 2027 la validez de las cédulas vencidas, incluidas las juveniles y los carnés de residente permanente.

 Cédulas de identidad personal.

 Cédulas de identidad personal.

Tribunal Electoral
Ana Canto
Por Ana Canto

El Tribunal Electoral (TE) anunció que las cédulas de identidad personal vencidas en Panamá tendrán validez hasta el 4 de enero de 2027, como parte de las medidas adoptadas ante la emergencia nacional provocada por el terremoto del viernes 9 de octubre. La disposición también incluye las cédulas juveniles y los carnés de residente permanente para extranjeros.

La decisión fue aprobada por el Pleno del Tribunal Electoral mediante el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026, publicado este jueves 15 de octubre en el Boletín Electoral 6092, con el objetivo de facilitar el uso de los documentos de identificación durante el periodo de emergencia.

La prórroga fue establecida como consecuencia de la emergencia nacional generada por el terremoto que afectó distintas regiones de Panamá el pasado 9 de octubre.

Según el TE, la disposición se adoptó “con el propósito de que los ciudadanos con la cédula vencida puedan hacer uso del documento sin contratiempos”.

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