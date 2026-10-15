Tribunal Electoral extiende vigencia de cédulas vencidas en Panamá hasta enero de 2027

El Tribunal Electoral (TE) anunció que las cédulas de identidad personal vencidas en Panamá tendrán validez hasta el 4 de enero de 2027, como parte de las medidas adoptadas ante la emergencia nacional provocada por el terremoto del viernes 9 de octubre. La disposición también incluye las cédulas juveniles y los carnés de residente permanente para extranjeros.
La prórroga fue establecida como consecuencia de la emergencia nacional generada por el terremoto que afectó distintas regiones de Panamá el pasado 9 de octubre.
Según el TE, la disposición se adoptó “con el propósito de que los ciudadanos con la cédula vencida puedan hacer uso del documento sin contratiempos”.