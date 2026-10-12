Tribunal Electoral suspende atención en 19 instalaciones hasta nuevo aviso

El Tribunal Electoral (TE) informó, mediante un comunicado, que 19 de sus instalaciones sufrieron daños de consideración tras el sismo registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026.

Como medida preventiva, el personal de estas dependencias no se incorporará a sus labores presenciales ni atenderá al público a partir del lunes 12 de octubre, hasta nuevo aviso.

¿Cuáles sedes del Tribunal Electoral suspenden la atención?

Veraguas: No operarán la sede regional, los juzgados del Segundo Distrito Jurisdiccional ni las oficinas distritales de Mariato, Río de Jesús y Soná.

Herrera: Se suspende la atención presencial en la sede regional y en las oficinas distritales de Santa María, Los Pozos, Las Minas, Pesé, Ocú y Parita.

Los Santos: Quedan inhabilitadas la sede regional y las oficinas distritales de Guararé, Pedasí, Tonosí, Macaracas y La Villa.

Coclé: La sede regional no reúne las condiciones para brindar atención presencial.

Chiriquí: La sede regional está pendiente de una inspección del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), prevista para el lunes. No se permitirá el ingreso hasta contar con la autorización correspondiente.

El Tribunal Electoral informó que 19 de sus instalaciones sufrieron daños de consideración tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre, por lo que el personal no se incorporará ni se atenderá al público en ellas a partir del lunes 12 de octubre y hasta nuevo… pic.twitter.com/jMAUCgfq1o — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

¿Qué pasará con la sede central del Tribunal Electoral?

El Tribunal Electoral confirmó que las estructuras de su sede central, ubicada en Ancón, son aptas y seguras, por lo que este lunes 12 de octubre laborará en horario regular.

La entidad también indicó que los edificios que albergan los juzgados electorales y otras oficinas no presentan fallas estructurales. Sin embargo, debido a que el sistema de aire acondicionado está fuera de servicio, se trabajará con personal reducido.

El Tribunal Electoral señaló que estas medidas buscan proteger la seguridad de los funcionarios y usuarios, mientras se evalúan las instalaciones afectadas y se determinan las condiciones para reanudar la atención presencial.