AMP mantiene cierre de puertos estatales tras terremoto en Panamá: ¿cuáles están afectados?

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) informó que mantiene el cierre preventivo de varios puertos estatales hasta nuevo aviso, tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá.

La medida busca garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias mientras se desarrollan inspecciones y evaluaciones técnicas para determinar sus condiciones estructurales.

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La institución explicó que también permanecerá suspendida temporalmente la atención al público en varias de sus oficinas administrativas, mientras se completan las verificaciones correspondientes y se evalúan las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

¿Qué puertos de Panamá permanecerán cerrados tras el terremoto?

De acuerdo con el comunicado de la AMP, los cierres preventivos comprenden las siguientes instalaciones:

Veraguas: Puerto Vidal y Puerto Mutis.

Bocas del Toro: Puerto Almirante.

Coclé, Herrera y Los Santos: instalaciones portuarias estatales ubicadas en estas provincias.

La entidad también anunció la suspensión temporal de la atención al público en sus oficinas administrativas de Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos, así como en las sedes de Remedios, en Chiriquí, y Almirante, en Bocas del Toro.

Pese a los cierres preventivos, la AMP aclaró que se mantendrá la atención de los zarpes en los puertos de Almirante, Mutis y Pedregal.

La institución explicó que las medidas se mantendrán mientras culminan las inspecciones estructurales y se adoptan las acciones necesarias para proteger las instalaciones y garantizar la seguridad de las operaciones marítimas.

Asimismo, indicó que la decisión contempla la situación de los colaboradores portuarios cuyas viviendas y familias resultaron afectadas por el terremoto.

La AMP exhortó a los usuarios y operadores marítimos a consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reanudación de las actividades.