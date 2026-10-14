MINSA: ¿Qué deben hacer los pacientes crónicos tras el terremoto en Panamá?

El Ministerio de Salud (MINSA) exhortó a los pacientes con enfermedades crónicas a mantener sus tratamientos médicos tras el terremoto registrado el 9 de octubre de 2026 en Panamá.

Humberto Vanegas, médico general de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, explicó que las regiones de salud afectadas recibieron instrucciones para facilitar el acceso a medicamentos a los pacientes que perdieron sus recetas o que, debido a la emergencia, no pudieron obtener sus tratamientos.

Riesgos de la automedicación

El especialista advirtió sobre los riesgos de utilizar medicamentos sin verificar si son adecuados para el paciente ni cuál es la dosis indicada.

Ante la falta de sus medicamentos, recomendó acudir a un centro de atención médica en lugar de suspender el tratamiento o sustituirlo por cuenta propia sin orientación profesional.

Mantenemos atención psicológica para personas afectadas emocionalmente por el sismo en Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos. También está disponible la línea 147 del MIDES para orientación y apoyo emocional. #MinsaPanamá pic.twitter.com/ryxBAmzJbe — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) October 11, 2026

¿Qué pacientes deben mantener sus tratamientos?

El llamado está dirigido especialmente a personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y trastornos tiroideos, que requieren seguimiento médico y continuidad en la medicación.

En el caso de pacientes con movilidad reducida, el Minsa contempla la posibilidad de que familiares o personas autorizadas por la instalación de salud retiren los medicamentos, a fin de facilitar el acceso durante la emergencia.

Finalmente, la entidad reiteró la importancia de mantener los tratamientos prescritos y conservar la calma ante situaciones de emergencia, como medidas para prevenir complicaciones de salud.