Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2026 - 15:21

MINSA pide no donar fórmulas infantiles ni ciertos alimentos durante la emergencia: conoce por qué

El MINSA publicó una lista de alimentos recomendados y productos que deben evitarse en las donaciones para los afectados por el terremoto en Panamá.

MINSA pide no donar fórmulas infantiles

MINSA pide no donar fórmulas infantiles

@SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) emitió recomendaciones sobre qué alimentos donar durante la emergencia nacional provocada por el sismo del 9 de octubre de 2026 en Panamá. La institución pidió priorizar productos nutritivos y seguros, especialmente para niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

¿Qué alimentos recomienda donar el MINSA?

Dayris Conte, nutricionista del Departamento de Salud Nutricional del MINSA, explicó que las donaciones deben responder a las necesidades nutricionales de las familias afectadas, siguiendo los lineamientos de la Guía para la Atención Nutricional en Situaciones de Emergencia.

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Entre los productos recomendados se encuentran:

  • Cereales y pastas: arroz, pastas y cremas variadas.

  • Vegetales: zanahorias, pepinos, apio, cebollas y ajíes.

  • Frutas: manzanas, bananos y peras.

  • Proteínas: atún enlatado y huevos.

  • Bebidas y leche: agua embotellada y leche UHT de larga duración.

  • Granos: arvejas, lentejas, porotos y frijoles.

  • Tubérculos y otros alimentos: papas, ñame, yuca, otoe y maíz.

La institución recomienda seleccionar alimentos que puedan conservarse adecuadamente durante su almacenamiento y distribución.

¿Qué alimentos no se deben donar durante la emergencia?

El MINSA también identificó productos que deben evitarse en las campañas generales de recolección de alimentos:

  • Fórmulas infantiles.

  • Productos lácteos que requieren refrigeración, como helados, yogures y quesos.

  • Sopas instantáneas, ya sean en vasos, latas o sobres.

  • Jugos, néctares, gaseosas y otras bebidas azucaradas.

  • Agua no embotellada, incluyendo la almacenada en recipientes sin garantías sanitarias.

  • Compotas y papillas destinadas a niños pequeños.

  • Productos ultraprocesados y de bajo valor nutricional, como snacks y galletas dulces.

  • Carnes frescas sin controles sanitarios adecuados.

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos sanitarios y facilitar una alimentación adecuada para las personas afectadas.

MINSA pide verificar las fechas de vencimiento de los productos

La nutricionista Dayris Conte destacó que todos los alimentos destinados a donaciones deben contar con una fecha de vencimiento claramente visible.

Además, es importante verificar que los productos se encuentren en buen estado y que sus envases estén íntegros, sin señales de deterioro.

El MINSA reiteró que las donaciones deben realizarse de manera responsable y siguiendo las orientaciones de las autoridades sanitarias, para garantizar que la ayuda recibida sea segura y responda a las necesidades de las comunidades damnificadas.

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