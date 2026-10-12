MINSA pide no donar fórmulas infantiles ni ciertos alimentos durante la emergencia: conoce por qué

El Ministerio de Salud (MINSA) emitió recomendaciones sobre qué alimentos donar durante la emergencia nacional provocada por el sismo del 9 de octubre de 2026 en Panamá. La institución pidió priorizar productos nutritivos y seguros, especialmente para niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.
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Entre los productos recomendados se encuentran:
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Cereales y pastas: arroz, pastas y cremas variadas.
Vegetales: zanahorias, pepinos, apio, cebollas y ajíes.
Frutas: manzanas, bananos y peras.
Proteínas: atún enlatado y huevos.
Bebidas y leche: agua embotellada y leche UHT de larga duración.
Granos: arvejas, lentejas, porotos y frijoles.
Tubérculos y otros alimentos: papas, ñame, yuca, otoe y maíz.
La institución recomienda seleccionar alimentos que puedan conservarse adecuadamente durante su almacenamiento y distribución.
¿Qué alimentos no se deben donar durante la emergencia?
El MINSA también identificó productos que deben evitarse en las campañas generales de recolección de alimentos:
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Fórmulas infantiles.
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Productos lácteos que requieren refrigeración, como helados, yogures y quesos.
Sopas instantáneas, ya sean en vasos, latas o sobres.
Jugos, néctares, gaseosas y otras bebidas azucaradas.
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Agua no embotellada, incluyendo la almacenada en recipientes sin garantías sanitarias.
Compotas y papillas destinadas a niños pequeños.
Productos ultraprocesados y de bajo valor nutricional, como snacks y galletas dulces.
Carnes frescas sin controles sanitarios adecuados.
Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos sanitarios y facilitar una alimentación adecuada para las personas afectadas.
MINSA pide verificar las fechas de vencimiento de los productos
La nutricionista Dayris Conte destacó que todos los alimentos destinados a donaciones deben contar con una fecha de vencimiento claramente visible.
Además, es importante verificar que los productos se encuentren en buen estado y que sus envases estén íntegros, sin señales de deterioro.
El MINSA reiteró que las donaciones deben realizarse de manera responsable y siguiendo las orientaciones de las autoridades sanitarias, para garantizar que la ayuda recibida sea segura y responda a las necesidades de las comunidades damnificadas.