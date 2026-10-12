MINSA pide no donar fórmulas infantiles ni ciertos alimentos durante la emergencia: conoce por qué

El Ministerio de Salud (MINSA) emitió recomendaciones sobre qué alimentos donar durante la emergencia nacional provocada por el sismo del 9 de octubre de 2026 en Panamá. La institución pidió priorizar productos nutritivos y seguros, especialmente para niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Dayris Conte, nutricionista del Departamento de Salud Nutricional del MINSA, explicó que las donaciones deben responder a las necesidades nutricionales de las familias afectadas, siguiendo los lineamientos de la Guía para la Atención Nutricional en Situaciones de Emergencia.

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Se está solicitando plantas eléctricas, carpas, abanicos, baterías, linternas, sábanas, comida para bebé, comida para las… pic.twitter.com/yALc2JvM7Z — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

Entre los productos recomendados se encuentran:

Cereales y pastas: arroz, pastas y cremas variadas.

Vegetales: zanahorias, pepinos, apio, cebollas y ajíes.

Frutas: manzanas, bananos y peras.

Proteínas: atún enlatado y huevos.

Bebidas y leche: agua embotellada y leche UHT de larga duración.

Granos: arvejas, lentejas, porotos y frijoles.

Tubérculos y otros alimentos: papas, ñame, yuca, otoe y maíz.

La institución recomienda seleccionar alimentos que puedan conservarse adecuadamente durante su almacenamiento y distribución.

¿Qué alimentos no se deben donar durante la emergencia?

El MINSA también identificó productos que deben evitarse en las campañas generales de recolección de alimentos:

Fórmulas infantiles.

Productos lácteos que requieren refrigeración , como helados, yogures y quesos.

Sopas instantáneas , ya sean en vasos, latas o sobres.

Jugos, néctares, gaseosas y otras bebidas azucaradas.

Agua no embotellada , incluyendo la almacenada en recipientes sin garantías sanitarias.

Compotas y papillas destinadas a niños pequeños.

Productos ultraprocesados y de bajo valor nutricional , como snacks y galletas dulces.

Carnes frescas sin controles sanitarios adecuados.

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos sanitarios y facilitar una alimentación adecuada para las personas afectadas.

MINSA pide verificar las fechas de vencimiento de los productos

La nutricionista Dayris Conte destacó que todos los alimentos destinados a donaciones deben contar con una fecha de vencimiento claramente visible.

Además, es importante verificar que los productos se encuentren en buen estado y que sus envases estén íntegros, sin señales de deterioro.

El MINSA reiteró que las donaciones deben realizarse de manera responsable y siguiendo las orientaciones de las autoridades sanitarias, para garantizar que la ayuda recibida sea segura y responda a las necesidades de las comunidades damnificadas.