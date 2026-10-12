El MINSA reporta 67 instalaciones de salud afectadas por terremoto en Panamá.

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, tras evaluar las 842 instalaciones de salud a nivel nacional, identificó 67 estructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. De estas, 66 presentan daños leves que no comprometen su integridad, mientras que el Hospital Rural de Tonosí, en la provincia de Los Santos, resultó seriamente comprometido y fue inhabilitado para su uso.

Ante esta situación, el MINSA anunció que emitió una orden de licitación para construir un nuevo Hospital Rural de Tonosí, con una inversión superior a B/.30 millones.

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MINSA destinará más de B/.60 millones para intervenir instalaciones de salud

La institución detalló que proyecta intervenir 67 instalaciones sanitarias distribuidas en seis provincias, como parte de su plan de rehabilitación integral del sistema de salud.

Las provincias incluidas son:

Herrera

Los Santos

Coclé

Chiriquí

Veraguas

Panamá

Para estas intervenciones, el MINSA estima un presupuesto disponible de B/.60,916,000.00, destinado a atender las necesidades de recuperación de la infraestructura sanitaria afectada por el terremoto.

El @MINSAPma informa que tras la evaluación de las 842 instalaciones de salud a nivel nacional luego del sismo de magnitud 7.5, se ha determinado que 66 estructuras sufrieron afectaciones leves que no comprometen su integridad, mientras que el Hospital Rural de Tonosí resultó… pic.twitter.com/7bAhY2tWwa — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

¿Qué hospitales atienden pacientes en carpas tras el terremoto?

Para garantizar la continuidad de los servicios médicos, el MINSA habilitó espacios temporales, carpas y hospitales de campaña en instalaciones donde fue necesario adaptar la atención.

Entre los centros que actualmente brindan servicios bajo estas modalidades se encuentran:

Hospital Cecilio A. Castillero , en Herrera.

Hospital Aquilino Tejeira , en Coclé, que fue evacuado y opera mediante un hospital modular.

MINSA-CAPSI de Macaracas , en Los Santos.

Centro de Salud de Los Pozos , en Herrera.

Hospital de San Félix, en Chiriquí.

En el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, ubicado en Las Tablas, continúan las reparaciones no estructurales necesarias para restablecer plenamente sus servicios.

Como parte de la cooperación internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) donó 16 carpas, distribuidas de la siguiente manera:

11 carpas para la región de Azuero.

3 carpas para el Hospital de San Félix.

2 carpas para el Hospital San Miguel Arcángel, como apoyo a la red metropolitana.

El MINSA también informó que su plan integral de respuesta ha permitido brindar más de 6,000 atenciones médicas en todo el país, incluidas 3,000 en la red primaria y más de 3,500 en la red hospitalaria.

La institución mantiene las acciones de evaluación, rehabilitación y atención médica para garantizar la continuidad de los servicios sanitarios en las comunidades afectadas.