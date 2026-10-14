MINSA interviene en colapso de cementerio de Hicaco en Soná tras daños por el terremoto

A cinco días del terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026, las afectaciones en el cementerio del distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, mantienen preocupados a los residentes, debido a los daños en las bóvedas y los fuertes olores reportados en el área.

Un equipo del Ministerio de Salud (MINSA), liderado por el secretario general de la entidad, se trasladó a la zona para coordinar las labores de intervención, saneamiento y desinfección.

¿Qué sucederá con los cadáveres?

El plan de la entidad contempla contactar a los familiares para informarles sobre el procedimiento recomendado, que incluye la cremación y la posterior colocación de los restos en criptas que serán construidas en el cementerio.

Sismo en Panamá | En el distrito de Soná, provincia de Veraguas, las bóvedas de varios cementerios colapsaron tras el sismo de magnitud 7.5. Un equipo del @MINSAPma se trasladó al área para realizar el proceso de intervención y sanidad. pic.twitter.com/XfxUJNIfnz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

Cementerio será clausurado

Antes de avanzar con estas medidas, las autoridades deberán completar las labores de saneamiento y desinfección, además de evaluar las estructuras afectadas y determinar cuáles deberán demolerse. El MINSA indicó que el procedimiento no será inmediato y que se prepara una cronología para organizar las distintas etapas.

La comunidad también ha sido informada sobre la clausura del cementerio de Hicaco, debido a las condiciones en las que quedó tras la emergencia.

¿Por qué ocurrió el colapso del cementerio?

De acuerdo con la información suministrada, la ubicación del cementerio, cerca del mar, permitió que el oleaje impactara las tumbas y dejara cuerpos expuestos, lo que ha generado preocupación entre las personas que residen en las cercanías.

La comisión del MINSA permanece en Soná para coordinar las acciones necesarias, mientras los residentes esperan que se atienda la situación sanitaria y se garantice el manejo adecuado de los restos humanos.