MINSA recibe 16 carpas de UNICEF para reforzar la atención hospitalaria tras el sismo

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó un recorrido por instalaciones hospitalarias del Ministerio de Salud (MINSA) en San Miguelito y la ciudad de Panamá para verificar las condiciones de la infraestructura y las medidas implementadas para garantizar la continuidad de los servicios tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

¿Cómo se distribuirán las 16 carpas donadas por UNICEF?

Durante su visita al Hospital San Miguel Arcángel, el titular de Salud recibió una donación de 16 carpas por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que serán habilitadas para ampliar la capacidad de atención hospitalaria en las zonas afectadas.

De acuerdo con la distribución prevista, dos carpas serán destinadas al Hospital San Miguel Arcángel, tres al Hospital de San Félix y las 11 restantes se distribuirán entre instalaciones de salud de las provincias de Herrera y Los Santos.

¿Qué medidas se adoptaron en el Hospital San Miguel Arcángel?

En el Hospital San Miguel Arcángel, Boyd Galindo conoció las medidas de contingencia implementadas para proteger a los pacientes hospitalizados en salas ubicadas en los niveles superiores.

Como parte de estas acciones, los pacientes fueron reubicados temporalmente en el área de espera de Consulta Externa, mientras se da seguimiento a las condiciones de la infraestructura.

Hospital Santo Tomás. cortesía

Hospital Santo Tomás: evacúan área de la antigua Maternidad

Posteriormente, el ministro se trasladó al Hospital Santo Tomás (HST), donde conoció la situación de la antigua Maternidad, cuya estructura resultó afectada por el sismo. Ante esta situación, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ordenó la evacuación del área como medida preventiva.

En esa sección se encontraban 66 pacientes: 13 de Psiquiatría, 41 de Salas Especiales y 12 de Neumología. Para mantener la atención médica, se coordinaron reubicaciones temporales dentro del complejo hospitalario.

Los pacientes de Psiquiatría fueron trasladados temporalmente a la sala de Quemados. Además, 32 pacientes fueron reubicados en otras salas del hospital y 21 permanecen en el edificio de Consulta Externa.

Paralelamente, se evalúa la condición clínica de los pacientes para determinar posibles egresos médicos, lo que permitiría disponer de mayor capacidad para atender a quienes lo requieran.

Hospital Santo Tomás evacúan área de la antigua Maternidad. cortesía

Evalúan traslado de pacientes a San Miguel Arcángel

El Hospital Santo Tomás también mantiene coordinaciones con el Hospital San Miguel Arcángel para evaluar la posibilidad de trasladar pacientes de Psiquiatría a esa instalación, con el propósito de facilitar la reorganización de los servicios y mantener la capacidad de atención.

El MINSA continuará coordinando acciones para proteger a los pacientes y al personal sanitario, así como para procurar la continuidad de los servicios de salud en condiciones seguras.