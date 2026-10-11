Tras el terremoto en Panamá, MINSA ofrece apoyo psicológico a las personas afectadas

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que mantiene servicios de atención psicológica para las personas afectadas emocionalmente por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá. La asistencia se ofrece en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) mantiene disponible la línea 147 para orientación y apoyo emocional.

Contenido de interés: Sismo en Panamá | Daños estructurales obligan a cerrar instalaciones de Bomberos en tres provincias

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Sismo en Panamá: ¿En qué provincias ofrece atención psicológica el MINSA?

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud, la atención psicológica se mantiene en las siguientes provincias:

Los Santos.

Herrera.

Coclé.

Veraguas.

Sismo en Panamá | El @MINSAPma comunica que mantiene atención psicológica para las personas afectadas emocionalmente por el sismo de magnitud 7.5 en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, y Veraguas; y se mantiene disponible la línea 147 del @midespanama para orientación… pic.twitter.com/1nkKP3JrQB — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

La asistencia está dirigida a personas que presentan afectaciones emocionales tras el terremoto y las réplicas registradas en el país.

Línea 147 del MIDES ofrece orientación y apoyo emocional

Las personas que necesiten orientación también pueden comunicarse con la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que permanece disponible como una alternativa de apoyo emocional.

Tras un evento sísmico, algunas personas pueden experimentar miedo, preocupación, dificultades para dormir o ansiedad ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Las autoridades recomiendan buscar orientación cuando estas reacciones generen malestar o dificulten las actividades cotidianas.

La atención psicológica y los servicios de orientación forman parte de las medidas de acompañamiento a la población afectada por el terremoto.