Sismo en Panamá: MINSA habilita atención psicológica en provincias afectadas

El Ministerio de Salud (MINSA) mantiene habilitados servicios de atención psicológica y salud mental en las provincias de Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos, para brindar apoyo a las personas que experimentan miedo, ansiedad, crisis de pánico, tristeza o depresión tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre de 2026.
Provincia de Herrera: hospitales y centros de atención
En el Hospital Cecilio A. Castillero, un equipo integrado por psicólogos, profesionales especializados en salud mental y un psiquiatra brinda atención de 7:00 a. m. a 11:00 p. m.
En el distrito de Ocú, el horario de atención es de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Además, se prevé realizar jornadas itinerantes en otros distritos, priorizando las comunidades afectadas.
A partir del 12 de octubre, las autoridades prevén extender la atención a Pesé, Las Minas y áreas afectadas de Los Pozos, previa verificación de las condiciones de seguridad para el personal de salud y la población.
¿Qué horarios de atención hay en Coclé?
Los centros de salud de Penonomé, Antón y Pocrí, en el distrito de Aguadulce, ofrecen atención de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
El servicio funciona por libre demanda, por lo que las personas pueden acudir directamente durante el horario establecido.
Atención de salud mental en Veraguas
En esta provincia, la población puede recibir atención en Atalaya, Canto del Llano, La Mata, Santiago, Montijo y Santa Fe.
El horario de atención es de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., también bajo la modalidad de libre demanda.
¿Dónde buscar apoyo psicológico en Los Santos?
En el Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, la atención psicológica está disponible de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Por su parte, el Hospital Regional Anita Moreno ofrece el servicio de psicología de 6:00 a. m. a 12:00 medianoche.
Línea 147: apoyo emocional
Las personas que necesiten orientación o apoyo emocional también pueden comunicarse con la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
¿Cuándo buscar ayuda profesional?
Después de un evento como un sismo, es posible experimentar miedo, preocupación, nerviosismo o dificultades para dormir. Sin embargo, si estas reacciones persisten, afectan las actividades cotidianas o generan un malestar intenso, es importante buscar ayuda profesional.
El MINSA reitera su compromiso de brindar atención integral y acompañamiento a la población durante la emergencia, con énfasis en el bienestar emocional y la salud mental de las personas afectadas.