Asamblea Nacional suspende actividades este lunes 12 de octubre tras el sismo en Panamá

La Asamblea Nacional de Panamá suspendió todas sus actividades parlamentarias este lunes 12 de octubre de 2026, con el objetivo de realizar una evaluación estructural exhaustiva del edificio legislativo, tras el sismo de magnitud 7.5 registrado en el país. La medida responde a una recomendación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Contenido de interés: Lluvias y terrenos inestables: los riesgos que enfrentan comunidades afectadas por el sismo

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Por qué la Asamblea Nacional suspendió sus actividades?

La suspensión permitirá efectuar un estudio de las condiciones estructurales del edificio que alberga la Asamblea Nacional, como medida preventiva después del movimiento sísmico.

La @asambleapa suspendió todas las actividades parlamentarias este lunes 12 de octubre para realizar un estudio estructural profundo del edificio por recomendación del Benemérito Cuerpo de Bomberos, tras el sismo de magnitud 7.5. pic.twitter.com/ZKA8WGsnDx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

La recomendación fue emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), según la información proporcionada.

Hasta el momento, no se han detallado los resultados de la evaluación ni se ha informado si las actividades parlamentarias se reanudarán el martes 13 de octubre.

La suspensión anunciada corresponde a las actividades parlamentarias del lunes 12 de octubre.