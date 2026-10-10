Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2026 - 17:59

MEF: servidores públicos recibirán el primer pago de octubre este lunes 12, según calendario

El MEF establece en su calendario de pagos que los servidores públicos recibirán la primera quincena de octubre de 2026 este lunes 12.

Pagos a servidores públicos.

Pagos a servidores públicos.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó, mediante su calendario oficial de pagos, que el primer desembolso de octubre de 2026 para los servidores públicos está programado para el lunes 12 de octubre.

La fecha corresponde al pago de la primera quincena del mes para los funcionarios del sector público, de acuerdo con la programación establecida por la institución.

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Calendario de pago de quincenas

Lunes 12 de octubre

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Martes 13 de octubre

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Miércoles 14 de octubre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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