CSS: fechas del segundo pago a jubilados y pensionados y adelanto por Fiestas Patrias 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las próximas fechas de pago para jubilados y pensionados en Panamá, correspondientes a octubre de 2026.
La entidad también contempla pagos adelantados con motivo de las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, para que los beneficiarios puedan disponer de sus prestaciones antes de las celebraciones nacionales.
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CSS: ¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en octubre de 2026?
De acuerdo con la información suministrada, estas son las fechas establecidas:
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Lunes 19 de octubre: pago mediante transferencia bancaria ACH.
Martes 20 de octubre: pago mediante cheque.
Viernes 30 de octubre: pago ACH adelantado por Fiestas Patrias.
Lunes 2 de noviembre: pago mediante cheques adelantado por Fiestas Patrias.