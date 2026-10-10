CSS: fechas del segundo pago a jubilados y pensionados y adelanto por Fiestas Patrias 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las próximas fechas de pago para jubilados y pensionados en Panamá, correspondientes a octubre de 2026.

Según el calendario de la institución, los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante transferencia bancaria ACH tendrán su desembolso el lunes 19 de octubre, mientras que quienes cobran por cheque recibirán su pago el martes 20.

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La entidad también contempla pagos adelantados con motivo de las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, para que los beneficiarios puedan disponer de sus prestaciones antes de las celebraciones nacionales.

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CSS: ¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en octubre de 2026?

De acuerdo con la información suministrada, estas son las fechas establecidas: