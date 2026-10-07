Asamblea Nacional solicita traslado de partida al MEF para pagar salarios y décimo tercer mes

La Asamblea Nacional informó que solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un traslado de partida para atender obligaciones presupuestarias que, según la institución, fueron heredadas de la administración anterior.

Mediante un comunicado, el Órgano Legislativo explicó que entre los compromisos que requieren recursos se encuentran los pagos de salarios, prestaciones laborales y décimo tercer mes, además de otros gastos considerados indispensables para mantener su funcionamiento.

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¿Para qué solicita la Asamblea Nacional el traslado de partida?

Según la Asamblea, los recursos solicitados serán destinados a:

Pago de salarios.

Prestaciones laborales.

Décimo tercer mes.

Obligaciones previamente contraídas.

Gastos necesarios para mantener los servicios y funciones del Órgano Legislativo.

“La actual administración recibió estos compromisos y, como corresponde, está asumiendo la responsabilidad de atenderlos dentro del marco de la ley”, señaló la Asamblea Nacional.

La institución sostuvo, además, que corresponde al MEF gestionar y ubicar los recursos necesarios para concretar el traslado de partida, de acuerdo con los mecanismos presupuestarios establecidos.

La Asamblea indicó que la administración de su presidenta, Shirley Castañedas, ha establecido entre sus prioridades la transparencia, el orden administrativo y el saneamiento de las obligaciones que atribuye a la administración anterior.

El comunicado no precisa el monto del traslado de partida solicitado al MEF.