Lluvias y terrenos inestables: los riesgos que enfrentan comunidades afectadas por el sismo

Las lluvias previstas en Panamá podrían representar un riesgo adicional para las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7.5 del viernes 9 de octubre de 2026, especialmente en áreas con viviendas, carreteras y terrenos dañados. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas hasta este lunes 12 de octubre.

El aviso comenzó a las 11:00 a.m. del sábado 10 de octubre y, según el período anunciado, finalizará a la 1:00 p.m. de este lunes 12 de octubre.

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¿Qué zonas de Panamá están bajo aviso por lluvias?

De acuerdo con la información difundida por Sinaproc y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el aviso comprende:

Toda la vertiente del Caribe.

Chiriquí.

Sectores del centro y sur de Veraguas.

Herrera y Los Santos.

Coclé.

Panamá Oeste y Panamá.

Darién.

Comarca Emberá-Wounaan.

¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvia?

Las fuertes lluvias registradas este domingo afectaron el área donde se habilitaron carpas para la atención de pacientes del Hospital General Dr. Cecilio A. Castillero de Chitré. pic.twitter.com/PplWaFlMCR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

El pronóstico meteorológico contempla acumulados de precipitación que podrían alcanzar:

Entre 120 y 200 milímetros: gran parte de la vertiente del Caribe, Darién, zonas montañosas de Azuero, sur de Veraguas y costas de Chiriquí.

Entre 201 y 280 milímetros: sectores montañosos de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Estas cifras corresponden a las lluvias pronosticadas durante el período del aviso y no representan cantidades que necesariamente se hayan registrado.

La población debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales para conocer si el aviso es actualizado o extendido.