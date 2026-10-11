Lluvias podría complicar la recuperación tras el sismo: estas son las zonas bajo vigilancia

Sismo en Panamá - Condiciones de lluvias

Las lluvias previstas en Panamá podrían representar un riesgo adicional para las comunidades afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026, especialmente en sectores con daños en carreteras, viviendas y terrenos inestables. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

El aviso está vigente desde las 11:00 a.m. del sábado 10 hasta la 1:00 p.m. del lunes 12 de octubre, debido a condiciones atmosféricas que favorecen las precipitaciones de variada intensidad.

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¿Qué zonas de Panamá están bajo aviso por lluvias?

De acuerdo con la información difundida por Sinaproc y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el aviso comprende:

Toda la vertiente del Caribe.

Chiriquí.

Sectores del centro y sur de Veraguas.

Herrera y Los Santos.

Coclé.

Panamá Oeste y Panamá.

Darién.

Comarca Emberá-Wounaan.

Creado con IA

¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvia?

Según el pronóstico del IMHPA, los acumulados previstos podrían alcanzar los siguientes valores:

Entre 120 y 200 milímetros: gran parte de la vertiente del Caribe, Darién, zonas montañosas de Azuero, sur de Veraguas y costas de Chiriquí.

Entre 201 y 280 milímetros: sectores montañosos de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Estas cantidades corresponden a precipitaciones pronosticadas durante el período del aviso y no deben interpretarse como lluvias ya registradas.

¿Cómo podrían afectar las lluvias a las zonas dañadas por el terremoto?

Las precipitaciones intensas pueden incrementar el riesgo de deslizamientos, inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

En las comunidades donde el terremoto ocasionó daños en carreteras, puentes o viviendas, estas condiciones podrían dificultar los desplazamientos y las labores de asistencia, dependiendo de la intensidad de las lluvias.

Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no transitar por vías inundadas y mantenerse alejado de estructuras o terrenos que presenten daños visibles.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y podrían actualizar los avisos de prevención conforme evolucione el tiempo.