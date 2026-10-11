Sismo en Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2026 - 09:46

Lluvias podría complicar la recuperación tras el sismo: estas son las zonas bajo vigilancia

Las lluvias previstas en Panamá podrían dificultar la recuperación tras el terremoto. Conoce las provincias bajo aviso de Sinaproc hasta el 12 de octubre.

Sismo en Panamá - Condiciones de lluvias

Sismo en Panamá - Condiciones de lluvias

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las lluvias previstas en Panamá podrían representar un riesgo adicional para las comunidades afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026, especialmente en sectores con daños en carreteras, viviendas y terrenos inestables. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

El aviso está vigente desde las 11:00 a.m. del sábado 10 hasta la 1:00 p.m. del lunes 12 de octubre, debido a condiciones atmosféricas que favorecen las precipitaciones de variada intensidad.

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¿Qué zonas de Panamá están bajo aviso por lluvias?

De acuerdo con la información difundida por Sinaproc y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el aviso comprende:

  • Toda la vertiente del Caribe.

  • Chiriquí.

  • Sectores del centro y sur de Veraguas.

  • Herrera y Los Santos.

  • Coclé.

  • Panamá Oeste y Panamá.

  • Darién.

  • Comarca Emberá-Wounaan.

¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvia?

Según el pronóstico del IMHPA, los acumulados previstos podrían alcanzar los siguientes valores:

  • Entre 120 y 200 milímetros: gran parte de la vertiente del Caribe, Darién, zonas montañosas de Azuero, sur de Veraguas y costas de Chiriquí.

  • Entre 201 y 280 milímetros: sectores montañosos de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Estas cantidades corresponden a precipitaciones pronosticadas durante el período del aviso y no deben interpretarse como lluvias ya registradas.

¿Cómo podrían afectar las lluvias a las zonas dañadas por el terremoto?

Las precipitaciones intensas pueden incrementar el riesgo de deslizamientos, inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

En las comunidades donde el terremoto ocasionó daños en carreteras, puentes o viviendas, estas condiciones podrían dificultar los desplazamientos y las labores de asistencia, dependiendo de la intensidad de las lluvias.

Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no transitar por vías inundadas y mantenerse alejado de estructuras o terrenos que presenten daños visibles.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y podrían actualizar los avisos de prevención conforme evolucione el tiempo.

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