Lluvias podría complicar la recuperación tras el sismo: estas son las zonas bajo vigilancia

Las lluvias previstas en Panamá podrían representar un riesgo adicional para las comunidades afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026, especialmente en sectores con daños en carreteras, viviendas y terrenos inestables. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.
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¿Qué zonas de Panamá están bajo aviso por lluvias?
De acuerdo con la información difundida por Sinaproc y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el aviso comprende:
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Toda la vertiente del Caribe.
Chiriquí.
Sectores del centro y sur de Veraguas.
Herrera y Los Santos.
Coclé.
Panamá Oeste y Panamá.
Darién.
Comarca Emberá-Wounaan.
¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvia?
Según el pronóstico del IMHPA, los acumulados previstos podrían alcanzar los siguientes valores:
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Entre 120 y 200 milímetros: gran parte de la vertiente del Caribe, Darién, zonas montañosas de Azuero, sur de Veraguas y costas de Chiriquí.
Entre 201 y 280 milímetros: sectores montañosos de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.
Estas cantidades corresponden a precipitaciones pronosticadas durante el período del aviso y no deben interpretarse como lluvias ya registradas.
¿Cómo podrían afectar las lluvias a las zonas dañadas por el terremoto?
Las precipitaciones intensas pueden incrementar el riesgo de deslizamientos, inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.
En las comunidades donde el terremoto ocasionó daños en carreteras, puentes o viviendas, estas condiciones podrían dificultar los desplazamientos y las labores de asistencia, dependiendo de la intensidad de las lluvias.
Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no transitar por vías inundadas y mantenerse alejado de estructuras o terrenos que presenten daños visibles.
Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y podrían actualizar los avisos de prevención conforme evolucione el tiempo.