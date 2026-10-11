Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2026 - 07:36

Clima en Panamá hoy: dónde se esperan lluvias este domingo 11 de octubre

Sinaproc mantiene un aviso de prevención por lluvias en Panamá hasta el lunes 12 de octubre. Conoce las regiones incluidas y los riesgos previstos.

Clima en Panamá hoy

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Creado con IA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá, vigente desde las 11:00 a.m. del sábado 10 hasta la 1:00 p.m. del lunes 12 de octubre de 2026, debido a condiciones atmosféricas que favorecen las precipitaciones en distintas regiones del país.

De acuerdo con la información meteorológica proporcionada, la actividad de una vaguada monzónica y la interacción de flujos de viento en la troposfera favorecen la inestabilidad atmosférica. Estas condiciones podrían provocar lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y afectaciones en zonas vulnerables.

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¿Qué provincias de Panamá están bajo aviso por lluvias?

Según la información del aviso proporcionado, las regiones contempladas son:

  • Toda la vertiente del Caribe.

  • Chiriquí.

  • Sectores del centro y sur de Veraguas.

  • Herrera y Los Santos.

  • Coclé.

  • Panamá Oeste y Panamá.

  • Darién.

  • Comarca Emberá-Wounaan.

¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvia?

Según los acumulados indicados en el reporte, las precipitaciones podrían alcanzar los siguientes valores:

  • Entre 120 y 200 milímetros: vertiente del Caribe, Darién, zonas montañosas de Azuero, sur de Veraguas y costas de Chiriquí.

  • Entre 201 y 280 milímetros: zonas montañosas de Chiriquí y comarca Ngäbe-Buglé.

Estas cantidades corresponden a acumulados previstos, no a lluvias ya registradas. Su período exacto de referencia debe confirmarse en el boletín oficial.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Entre los principales riesgos asociados se encuentran las inundaciones, las crecidas repentinas de ríos y quebradas y los deslizamientos de tierra.

Recomendaciones ante las lluvias en Panamá

Ante estas condiciones, se recomienda a la población:

  • Evitar cruzar calles inundadas, ríos o quebradas con fuertes corrientes.

  • Reducir la velocidad al conducir, mantener una distancia segura y utilizar las luces bajas.

  • Alejarse de laderas inestables y zonas propensas a deslizamientos.

  • No refugiarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.

  • Mantenerse informada mediante los canales oficiales del Sinaproc y del IMHPA.

Las autoridades meteorológicas y de protección civil pueden actualizar los avisos de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.

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