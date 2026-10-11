Clima en Panamá hoy: dónde se esperan lluvias este domingo 11 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá, vigente desde las 11:00 a.m. del sábado 10 hasta la 1:00 p.m. del lunes 12 de octubre de 2026, debido a condiciones atmosféricas que favorecen las precipitaciones en distintas regiones del país.
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¿Qué provincias de Panamá están bajo aviso por lluvias?
Según la información del aviso proporcionado, las regiones contempladas son:
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Toda la vertiente del Caribe.
Chiriquí.
Sectores del centro y sur de Veraguas.
Herrera y Los Santos.
Coclé.
Panamá Oeste y Panamá.
Darién.
Comarca Emberá-Wounaan.
¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvia?
Según los acumulados indicados en el reporte, las precipitaciones podrían alcanzar los siguientes valores:
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Entre 120 y 200 milímetros: vertiente del Caribe, Darién, zonas montañosas de Azuero, sur de Veraguas y costas de Chiriquí.
Entre 201 y 280 milímetros: zonas montañosas de Chiriquí y comarca Ngäbe-Buglé.
Estas cantidades corresponden a acumulados previstos, no a lluvias ya registradas. Su período exacto de referencia debe confirmarse en el boletín oficial.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Entre los principales riesgos asociados se encuentran las inundaciones, las crecidas repentinas de ríos y quebradas y los deslizamientos de tierra.
Recomendaciones ante las lluvias en Panamá
Ante estas condiciones, se recomienda a la población:
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Evitar cruzar calles inundadas, ríos o quebradas con fuertes corrientes.
Reducir la velocidad al conducir, mantener una distancia segura y utilizar las luces bajas.
Alejarse de laderas inestables y zonas propensas a deslizamientos.
No refugiarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.
Mantenerse informada mediante los canales oficiales del Sinaproc y del IMHPA.
Las autoridades meteorológicas y de protección civil pueden actualizar los avisos de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.