Clima en Panamá hoy: dónde se esperan lluvias este domingo 11 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá, vigente desde las 11:00 a.m. del sábado 10 hasta la 1:00 p.m. del lunes 12 de octubre de 2026, debido a condiciones atmosféricas que favorecen las precipitaciones en distintas regiones del país.

De acuerdo con la información meteorológica proporcionada, la actividad de una vaguada monzónica y la interacción de flujos de viento en la troposfera favorecen la inestabilidad atmosférica. Estas condiciones podrían provocar lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y afectaciones en zonas vulnerables.

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¿Qué provincias de Panamá están bajo aviso por lluvias?

Según la información del aviso proporcionado, las regiones contempladas son:

Toda la vertiente del Caribe.

Chiriquí.

Sectores del centro y sur de Veraguas.

Herrera y Los Santos.

Coclé.

Panamá Oeste y Panamá.

Darién.

Comarca Emberá-Wounaan.

¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvia?

Según los acumulados indicados en el reporte, las precipitaciones podrían alcanzar los siguientes valores:

Entre 120 y 200 milímetros: vertiente del Caribe, Darién, zonas montañosas de Azuero, sur de Veraguas y costas de Chiriquí.

Entre 201 y 280 milímetros: zonas montañosas de Chiriquí y comarca Ngäbe-Buglé.

Estas cantidades corresponden a acumulados previstos, no a lluvias ya registradas. Su período exacto de referencia debe confirmarse en el boletín oficial.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Entre los principales riesgos asociados se encuentran las inundaciones, las crecidas repentinas de ríos y quebradas y los deslizamientos de tierra.

Recomendaciones ante las lluvias en Panamá

Ante estas condiciones, se recomienda a la población:

Evitar cruzar calles inundadas, ríos o quebradas con fuertes corrientes.

Reducir la velocidad al conducir, mantener una distancia segura y utilizar las luces bajas.

Alejarse de laderas inestables y zonas propensas a deslizamientos.

No refugiarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.

Mantenerse informada mediante los canales oficiales del Sinaproc y del IMHPA.

Las autoridades meteorológicas y de protección civil pueden actualizar los avisos de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.