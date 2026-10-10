SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas hasta el lunes 12 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá, vigente desde las 11:00 a.m. de este sábado 10 de octubre hasta la 1:00 p.m. del lunes 12 de octubre de 2026.

Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan aguaceros en distintas regiones del país, con acumulados que podrían alcanzar los 280 milímetros en algunas zonas montañosas.

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Para este sábado se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las regiones occidental y central, principalmente en sectores del Pacífico de la cordillera Central y las zonas montañosas de la península de Azuero.

SINAPROC: ¿Qué provincias están bajo aviso por lluvias y tormentas?

De acuerdo con el comunicado, las áreas incluidas en el aviso de prevención son:

Vertiente del Caribe

Chiriquí

Veraguas: regiones central y sur

Herrera y Los Santos

Coclé

Panamá Oeste y Panamá

Darién.

Comarca Emberá-Wounaan

El IMHPA explicó que para el domingo 11 de octubre se prevé un incremento de la inestabilidad atmosférica debido a la activación de la vaguada monzónica y la interacción de los vientos en distintos niveles de la atmósfera.

Estas condiciones podrían provocar lluvias generalizadas en el territorio nacional, que se extenderían hasta las primeras horas del lunes 12 de octubre, con mayor incidencia en la región oriental del país.

¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvia?

Según el pronóstico meteorológico, los acumulados previstos se distribuyen de la siguiente manera:

Entre 120 y 200 milímetros: gran parte de la vertiente del Caribe, Darién, zonas montañosas de Azuero, sur de Veraguas y costas de Chiriquí.

Entre 201 y 280 milímetros: sectores montañosos de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales de SINAPROC y el IMHPA, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y prestar atención a posibles inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.