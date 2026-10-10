SINAPROC suspende el III Simulacro Nacional del lunes 12 de octubre tras sismo en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) anunció la suspensión hasta nuevo aviso del III Simulacro Nacional, incluido el ejercicio de evacuación programado para el lunes 12 de octubre de 2026, a las 10:00 a.m., debido a la situación generada por el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá.

La institución informó que la medida también comprende todas las actividades preparatorias del simulacro, en las que participarían entidades públicas y privadas, centros educativos, gobiernos locales y otras organizaciones del país.

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¿Por qué SINAPROC suspendió el III Simulacro Nacional?

De acuerdo con el comunicado, la decisión busca priorizar la seguridad de la población y concentrar los esfuerzos institucionales en el monitoreo de la actividad sísmica, la evaluación de posibles daños y las acciones de respuesta ante la emergencia.

SINAPROC aclaró que todas las actividades relacionadas con el simulacro permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, sin anunciar por el momento una nueva fecha para su realización.

La entidad agradeció la colaboración de las instituciones y ciudadanos que participaron en los preparativos y señaló que cualquier actualización será divulgada mediante sus canales oficiales.

Asimismo, reiteró el llamado a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar fuentes oficiales para conocer las medidas adoptadas durante la emergencia sísmica.