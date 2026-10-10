Sismo en Panamá: estos son los números de emergencia de SINAPROC, Bomberos, Policía y SUME 911

Sismo en Panamá: estos son los números de emergencia de SINAPROC.

Ante el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026 y las réplicas posteriores, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá compartió un listado de números telefónicos de emergencia para que la ciudadanía pueda comunicarse con las instituciones encargadas de brindar asistencia y atender situaciones de riesgo.

La información incluye los contactos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) y otras entidades que participan en la atención de emergencias en el país.

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¿Cuáles son los números de emergencia en Panamá?

De acuerdo con la información divulgada por el Cuerpo de Bomberos, estos son los contactos que la población puede utilizar:

SINAPROC: 520-4426.

Policía Nacional: 104.

Cuerpo de Bomberos: 103.

Caja de Seguro Social (CSS): 107.

SENAFRONT: 109.

SENAN: 108 / 520-6018 / 520-6019.

Atención Ciudadana: 311.

Cruz Roja Panameña: *455.

SUME: 911.

¿Qué hacer ante una emergencia durante las réplicas del sismo?

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, identificar posibles riesgos en su entorno y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad y respuesta.

En caso de una situación que requiera atención inmediata, las personas pueden comunicarse con los números de emergencia correspondientes y proporcionar información clara sobre su ubicación y el tipo de ayuda que necesitan.

El Cuerpo de Bomberos reiteró la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades durante la emergencia sísmica.