Teatro Anayansi de Atlapa suspende actividades temporalmente tras sismo en Panamá

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que las actividades en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa quedarán suspendidas temporalmente, mientras se realizan trabajos de adecuación como medida preventiva tras el reciente terremoto registrado en Panamá. La decisión se adoptó luego de una evaluación de las instalaciones realizada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con la ATP, los trabajos se ejecutarán siguiendo las recomendaciones técnicas de Sinaproc, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y del personal que labora en el recinto.

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¿Qué espacios de Atlapa estarán cerrados temporalmente?

La ATP aclaró que la suspensión se limita exclusivamente al Teatro Anayansi, por lo que el resto del Centro de Convenciones Atlapa continuará funcionando con normalidad en los espacios habilitados.

Las autoridades explicaron que las adecuaciones permitirán atender las recomendaciones técnicas emitidas tras la inspección preventiva.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para la reanudación de las actividades en el Teatro Anayansi, debido a que la suspensión se mantendrá mientras se ejecutan los trabajos.

¿Dónde consultar información sobre eventos en el Teatro Anayansi?

Las personas interesadas en conocer detalles sobre las actividades programadas en el recinto pueden comunicarse directamente con la administración del Centro de Convenciones Atlapa a través de los siguientes canales: