¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo Miercolito del 15 de octubre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo Miercolito del 15 de octubre de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la pirámide son: 4 - 1 - 2 - 6
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 22 - 12 - 24 - 21 - 41
Chakatín le pegó al segundo premio del sorteo Miercolito del 15 de octubre de 2026:
SEGUNDO PREMIO: 2222
Resultado del sorteo Miercolito del 15 de octubre
PRIMER PREMIO: 4276
- Letras: CAAB
- Serie: 14
- Folio: 10
SEGUNDO PREMIO: 2222
TERCER PREMIO: 5676