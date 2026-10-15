Entretenimiento -  15 de octubre de 2026 - 17:33

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo Miercolito del 15 de octubre de 2026

Chakatín anunció los números de la pirámide para el sorteo Miercolito del 15 de octubre y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

Edward Castillo

Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

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Ana Canto
Por Ana Canto

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo Miercolito del 15 de octubre de 2026.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la pirámide son: 4 - 1 - 2 - 6

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 22 - 12 - 24 - 21 - 41

Chakatín le pegó al segundo premio del sorteo Miercolito del 15 de octubre de 2026:

SEGUNDO PREMIO: 2222

Resultado del sorteo Miercolito del 15 de octubre

PRIMER PREMIO: 4276

  • Letras: CAAB
  • Serie: 14
  • Folio: 10

SEGUNDO PREMIO: 2222

TERCER PREMIO: 5676

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