Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 17:05

Terremoto en Panamá: Sinaproc reporta 13,623 personas afectadas y 879 viviendas con daño total

Sinaproc reportó 4,045 familias afectadas por el terremoto en Panamá, 879 viviendas con daño total y 3,696 personas alojadas en 45 albergues.

Sinaproc reporta 13

Sinaproc reporta 13,623 personas afectadas por el terremoto.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que 4,045 familias, integradas por 13,623 personas, resultaron afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá, según un balance preliminar de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). El informe también identifica 879 viviendas con daño total y mantiene abiertas las evaluaciones en nueve regiones del país.

Las cifras corresponden a los registros recopilados entre el 9 y el 14 de octubre de 2026, mediante un trabajo coordinado entre 31 instituciones. Sinaproc realizó 1,797 registros, seguido del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con 1,277, y la Cruz Roja Panameña, con 301.

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¿Cuáles son las provincias con más familias afectadas por el terremoto?

De acuerdo con el balance de Sinaproc, Los Santos concentra la mayor cantidad de familias afectadas, seguida de Herrera y Veraguas.

La distribución de los registros es la siguiente:

  • Los Santos: 1,989
  • Herrera: 821
  • Veraguas: 563
  • Colón: 308
  • Coclé: 238
  • Panamá: 65
  • Comarca Ngäbe Buglé: 35
  • Bocas del Toro: 24
  • Chiriquí: 2

Las autoridades mantienen las evaluaciones para identificar nuevas afectaciones y determinar las necesidades de las familias damnificadas.

Sinaproc reporta 879 viviendas con daño total

El informe EDAN detalla que, de las 4,045 viviendas evaluadas, se identificaron distintos niveles de afectación:

  • 879 viviendas presentan daño total.

  • 926 viviendas registran daño moderado.

  • 1,577 viviendas tienen daño parcial.

  • 663 viviendas presentan daño leve o menor.

Sinaproc informó que se mantienen habilitados 45 albergues, donde reciben atención 3,696 personas afectadas por la emergencia.

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