Terremoto en Panamá: Sinaproc reporta 13,623 personas afectadas y 879 viviendas con daño total

El Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) informó que 4,045 familias, integradas por 13,623 personas, resultaron afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá, según un balance preliminar de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). El informe también identifica 879 viviendas con daño total y mantiene abiertas las evaluaciones en nueve regiones del país.

Las cifras corresponden a los registros recopilados entre el 9 y el 14 de octubre de 2026, mediante un trabajo coordinado entre 31 instituciones. Sinaproc realizó 1,797 registros, seguido del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con 1,277, y la Cruz Roja Panameña, con 301.

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¿Cuáles son las provincias con más familias afectadas por el terremoto?

De acuerdo con el balance de Sinaproc, Los Santos concentra la mayor cantidad de familias afectadas, seguida de Herrera y Veraguas.

La distribución de los registros es la siguiente:

Los Santos: 1,989

Herrera: 821

Veraguas: 563

Colón: 308

Coclé: 238

Panamá: 65

Comarca Ngäbe Buglé: 35

Bocas del Toro: 24

Chiriquí: 2

Las autoridades mantienen las evaluaciones para identificar nuevas afectaciones y determinar las necesidades de las familias damnificadas.

Sinaproc reporta 879 viviendas con daño total

El informe EDAN detalla que, de las 4,045 viviendas evaluadas, se identificaron distintos niveles de afectación:

879 viviendas presentan daño total.

926 viviendas registran daño moderado.

1,577 viviendas tienen daño parcial.

663 viviendas presentan daño leve o menor.

Sinaproc informó que se mantienen habilitados 45 albergues, donde reciben atención 3,696 personas afectadas por la emergencia.