Clima en Panamá hoy: pronostican lluvias fuertes y tormentas eléctricas este domingo 18 de octubre

El clima en Panamá para este domingo 18 de octubre de 2026 estará marcado por lluvias de moderadas a fuertes y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, principalmente durante la tarde. Las precipitaciones más intensas se esperan en Bocas del Toro, Colón, sectores montañosos y áreas de la vertiente del Pacífico, según el pronóstico meteorológico.

Durante la jornada también se prevén temperaturas máximas de hasta 33 °C, mientras que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles de riesgo moderado a muy alto.

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¿Dónde lloverá este domingo 18 de octubre en Panamá?

Vertiente del Caribe

Durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias aisladas con tormentas eléctricas en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y el Golfo de los Mosquitos, principalmente en sectores costeros.

Para la tarde se esperan lluvias dispersas con tormentas eléctricas en la vertiente, con las mayores intensidades en Bocas del Toro, Colón y zonas montañosas.

En horas de la noche podrían persistir las lluvias moderadas en Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en Bocas del Toro se pronostican precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Vertiente del Pacífico

Durante la madrugada se esperan lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en el Golfo de Panamá, las costas de Darién y el este de Panamá. También existe probabilidad de lluvias aisladas en el sur de Veraguas y las costas de Los Santos.

En la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Darién y el sur de Veraguas.

Para la tarde, se pronostican lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en la vertiente del Pacífico, especialmente en las zonas montañosas.

Durante la noche se esperan lluvias aisladas en Darién y precipitaciones dispersas en las provincias centrales, Veraguas y Chiriquí, con las mayores intensidades previstas hacia la zona fronteriza.

Temperaturas, condiciones marítimas y radiación UV en Panamá

Las condiciones meteorológicas previstas para este domingo incluyen:

Temperaturas mínimas: entre 13 °C y 19 °C en la Cordillera Central, y entre 21 °C y 27 °C en el resto del país.

Temperaturas máximas: entre 20 °C y 24 °C en la Cordillera Central, y entre 27 °C y 33 °C en las demás regiones.

Oleaje en el Caribe: alturas entre 0.7 y 1.1 metros, con períodos de 6 a 8 segundos.

Oleaje en el Pacífico: alturas entre 0.6 y 1.6 metros, con períodos de 15 a 17 segundos. Se recomienda precaución.

Radiación UV-B: índices máximos entre 5 y 10, correspondientes a niveles de riesgo moderado a muy alto.

Los vientos se mantendrán generalmente entre 5 y 25 km/h en el Caribe, mientras que en el Pacífico predominarán velocidades inferiores a 15 km/h.

Ante las lluvias y tormentas eléctricas previstas, se recomienda a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos de vigilancia, especialmente en las regiones donde se esperan precipitaciones de mayor intensidad.