Clima en Panamá: pronostican lluvias fuertes y tormentas eléctricas este sábado

El clima en Panamá hoy , sábado 17 de octubre de 2026, presenta condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y posibles tormentas eléctricas. Según el pronóstico meteorológico consultado para Ciudad de Panamá, se prevé una temperatura máxima de 32 °C y una probabilidad de lluvia diurna del 91 %, con precipitaciones en distintos momentos de la jornada.

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¿A qué hora se esperan lluvias hoy en Panamá?

En Ciudad de Panamá, el pronóstico indica periodos de nubosidad y lluvias durante la mañana y la tarde, con los siguientes horarios de referencia:

Entre 11:00 a.m. y 12:00 p.m.: lluvias con una probabilidad horaria del 63 %.

Entre 2:00 p.m. y 3:00 p.m.: nuevas precipitaciones, con probabilidades de entre el 58 % y el 66 %.

Alrededor de las 6:00 p.m.: posibilidad de lluvias, con una probabilidad del 51 %.

Las temperaturas en la capital podrían alcanzar los 32 °C, mientras que la mínima prevista es de 24 °C.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas eléctricas

Ante las condiciones meteorológicas previstas, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

También es importante evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, buscar refugio seguro durante las tormentas eléctricas y conducir con precaución ante posibles precipitaciones.

El pronóstico detallado corresponde a Ciudad de Panamá. Las condiciones pueden variar en otras regiones del país, por lo que se recomienda consultar los boletines oficiales para conocer las previsiones por provincia.