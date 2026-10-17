Clima en Panamá: pronostican lluvias fuertes y tormentas eléctricas este sábado

El clima en Panamá hoy, sábado 17 de octubre de 2026, presenta condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y posibles tormentas eléctricas. Según el pronóstico meteorológico consultado para Ciudad de Panamá, se prevé una temperatura máxima de 32 °C y una probabilidad de lluvia diurna del 91 %, con precipitaciones en distintos momentos de la jornada.
¿A qué hora se esperan lluvias hoy en Panamá?
En Ciudad de Panamá, el pronóstico indica periodos de nubosidad y lluvias durante la mañana y la tarde, con los siguientes horarios de referencia:
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Entre 11:00 a.m. y 12:00 p.m.: lluvias con una probabilidad horaria del 63 %.
Entre 2:00 p.m. y 3:00 p.m.: nuevas precipitaciones, con probabilidades de entre el 58 % y el 66 %.
Alrededor de las 6:00 p.m.: posibilidad de lluvias, con una probabilidad del 51 %.
Las temperaturas en la capital podrían alcanzar los 32 °C, mientras que la mínima prevista es de 24 °C.
Recomendaciones ante las lluvias y tormentas eléctricas
Ante las condiciones meteorológicas previstas, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
También es importante evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, buscar refugio seguro durante las tormentas eléctricas y conducir con precaución ante posibles precipitaciones.
El pronóstico detallado corresponde a Ciudad de Panamá. Las condiciones pueden variar en otras regiones del país, por lo que se recomienda consultar los boletines oficiales para conocer las previsiones por provincia.