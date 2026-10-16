Clima en Panamá hoy, viernes 16 de octubre: ¿a qué hora se esperan lluvias?

El clima en Panamá hoy , viernes 16 de octubre de 2026, estará marcado por temperaturas elevadas, períodos soleados y probabilidad de precipitaciones. Según el pronóstico del tiempo para Ciudad de Panamá, se espera una temperatura máxima de 34 °C y una mínima de 24 °C, con lluvias principalmente durante la tarde.

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¿A qué hora lloverá hoy en Panamá?

En Ciudad de Panamá, durante la mañana se esperan intervalos de sol y nubes, mientras las temperaturas aumentarán progresivamente hasta alcanzar su punto máximo alrededor del mediodía.

Entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. se prevén lluvias, con probabilidades horarias de precipitación de entre el 51 % y el 56 %. Durante la noche predominarán las condiciones nubosas.

Recomendaciones ante las lluvias en Panamá

Ante la posibilidad de precipitaciones, se recomienda a la población adoptar las siguientes medidas preventivas:

Mantenerse informada mediante los canales oficiales del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

Tomar precauciones durante las tormentas eléctricas.

Conducir con precaución ante posibles lluvias y reducción de la visibilidad.

El IMHPA publicó una actualización del pronóstico del tiempo este viernes 16 de octubre a las 12:19 a.m. Para conocer las condiciones específicas de cada provincia, se recomienda consultar los boletines oficiales, debido a que el comportamiento de las lluvias puede variar entre las distintas regiones del país.