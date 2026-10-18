Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2026 - 14:54

Quincena para servidores públicos: segundo pago del MEF para el mes de octubre

El calendario del MEF especifica los servidores públicos que recibirán su quincena de octubre desde el martes 27 de octubre.

Quincena para servidores públicos.

Quincena para servidores públicos.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó, mediante su calendario oficial de pagos de quincena, que el segundo desembolso de octubre de 2026 para los servidores públicos se realizará en Panamá el martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre.

Calendario de pago de quincenas de octubre

Martes 27 de octubre

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Miércoles 28 de octubre

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Jueves 29 de octubre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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