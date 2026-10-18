IMA aclara polémica por compra de queso y reporta ayuda a 146 mil personas tras el terremoto

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ), Nilo Murillo, respondió a los cuestionamientos sobre la adquisición de queso vinculada a la emergencia nacional declarada tras el terremoto del 9 de octubre de 2026. El funcionario aseguró que los fondos para esta compra habían sido aprobados desde el 6 de agosto, mediante una resolución de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Murillo explicó que los recursos procedían del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y estaban destinados a atender una situación que enfrentaba el sector lechero en ese momento, antes de que ocurriera el terremoto.

IMA reporta asistencia a 805 comunidades tras el terremoto

En cuanto a la atención a los damnificados, Murillo informó que el IMA ha desarrollado operativos de distribución de ayuda en las provincias afectadas por el movimiento sísmico.

Entre las acciones mencionó el traslado de 3,000 bolsas de ayuda hacia el sur de Soná, en la provincia de Veraguas, además de entregas en otras comunidades.

"La verdad, esta es la última vez que hablo del tema, creo que al final es una posición malintencionada. Siento que algunos diputados creen que tienen una patente de corso para ir a un micrófono y hablar. Les pido que sean caballeros y aquellas que sean damas y que cuando se equivoca un hombre agarra el mismo micrófono y dice cometí un error. Ahí están las respuestas que te puedo dar respecto”, indicó Murillo.

"Es una posición malintencionada", expresó Nilo Murillo, director del @IMA_Pma, al preguntarle sobre los cuestionamientos en su contra relacionados con una compra de quesos a través del @MIDAPma, y que también le beneficiaría como productor de queso. pic.twitter.com/kzRy597tiI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 18, 2026

Ayuda del IMA para las familias damnificadas

El director del IMA informó que se han trasladado a diversos sectores, incluyendo el Sur de Soná, donde 3,000 bolsas en ayuda, entre otras comunidades.

"Pero quiero que sepas algo muy importante, dentro de todo este manejo, el IMA, a nivel de las cuatro provincias ha visitado 805 comunidades impactando a 146 mil personas. Este es un trabajo en conjunto que se hace con el gobierno nacional", indicó.

Sismo en Panamá | “No vamos a dejar ni de abrir las tiendas, no vamos a dejar ni de que se den las ferias y mucho menos de ir por esos proyectos. Y las Naviferias van, las Naviferias no se han detenido”, @nilomr11 Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario. pic.twitter.com/IqAnA8dYoc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 18, 2026

¿Qué pasará con las Tiendas del Pueblo y las Naviferias 2026?

Murillo también anunció que durante el Consejo de Gabinete de esta semana planteará la apertura de todas las tiendas permanentes del IMA y la realización de las Naviferias 2026.

El funcionario indicó que estas propuestas serán presentadas ante el Gabinete, por lo que todavía no constituyen decisiones definitivas sobre la apertura de establecimientos ni sobre el calendario de las Naviferias.