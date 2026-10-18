Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2026 - 09:44

VIDEO | EN VIVO Terremoto en Panamá: cobertura desde Tonosí

Este domingo, el programa Debate Abierto de Telemetro se transmite en vivo desde Tonosí, luego de nueve días del terremoto en Panamá.

 Terremoto en Panamá: cobertura desde Tonosí.

 Terremoto en Panamá: cobertura desde Tonosí.

Ana Canto
Por Ana Canto

El programa Debate Abierto de Telemetro se transmite en vivo este domingo 18 de octubre de 2026 desde el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, nueve días después del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre, que provocó daños en viviendas e infraestructuras de distintas comunidades de Panamá.

La transmisión se realiza desde una de las zonas afectadas por el movimiento sísmico, cuyas consecuencias también alcanzaron a las provincias de Herrera, Coclé y Veraguas.

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