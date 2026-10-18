VIDEO | EN VIVO Terremoto en Panamá: cobertura desde Tonosí

El programa Debate Abierto de Telemetro se transmite en vivo este domingo 18 de octubre de 2026 desde el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, nueve días después del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre, que provocó daños en viviendas e infraestructuras de distintas comunidades de Panamá.