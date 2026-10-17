Sismo en Panamá: nueva réplica de magnitud 5.0 sacude Tonosí este sábado 17 de octubre

Un sismo de magnitud 5.0 fue reportado este sábado 17 de octubre de 2026, a las 11:24 a.m., como parte de la actividad sísmica que continúa registrándose en Panamá tras el fuerte terremoto del 9 de octubre, según la información atribuida al Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).

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Nueva réplica de magnitud 5.0 en Panamá

El movimiento sísmico fue reportado en la región de Tonosí, provincia de Los Santos, donde se mantiene la atención sobre las réplicas posteriores al terremoto.

Por el momento, no se han proporcionado datos sobre la profundidad del sismo, su ubicación exacta ni posibles afectaciones en viviendas e infraestructuras.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar ingresar a estructuras que presenten daños hasta que sean evaluadas.