Terremoto en Panamá: reportan que Isla Cañas quedó dividida en dos

El terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá provocó graves afectaciones en Isla Cañas, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, donde se reportó la formación de un canal de agua que divide parte del territorio. La situación obligó a evacuar a cientos de residentes hacia tierra firme.

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¿Qué ocurrió en Isla Cañas tras el terremoto?

El representante de Isla Cañas, Demetrio Ríos, informó que el canal de agua formado en medio de la isla supera los cuatro metros de profundidad.

Según los reportes, entre 400 y 600 residentes fueron evacuados en lanchas hacia tierra firme, mientras se evalúan las condiciones de seguridad para la población.

Sismo en Panamá | El sismo registrado el pasado viernes 9 de octubre terminó de dividir en dos la Isla Cañas, en la provincia de Los Santos.



El representante de Isla Cañas, Demetrio Ríos, explicó que el área de la división supera los 4 metros de profundidad. pic.twitter.com/6J3UTlv0zw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2026

Los damnificados han sido trasladados a albergues y fincas cercanas en la región de Azuero.

¿Cuáles son los daños reportados en Isla Cañas?

Entre las principales afectaciones comunicadas se encuentran:

División del terreno: formación de un canal de agua que supera los cuatro metros de profundidad.

Evacuaciones: entre 400 y 600 residentes trasladados hacia tierra firme.

Servicios básicos: reportes de falta de agua potable y electricidad.

Comunicaciones: dificultades de comunicación en sectores afectados.

Viviendas: daños asociados al terremoto y efectos del oleaje posterior.

De acuerdo con la información suministrada, no se han reportado víctimas fatales ni personas con heridas de gravedad.

La comunidad permanece temporalmente deshabitada, según los reportes citados, mientras sus residentes enfrentan las consecuencias del terremoto.