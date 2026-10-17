PANAMÁ Nacionales -  17 de octubre de 2026 - 09:46

Terremoto en Panamá: Gobierno actualiza a 22,400 las personas asistidas

El Gobierno de Panamá actualizó el balance tras el terremoto: 22,400 personas registradas en evaluaciones, 6,811 viviendas inspeccionadas.

Terremoto en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno de Panamá actualizó el balance de las acciones desarrolladas tras el terremoto del 9 de octubre, con un total de 22,400 personas registradas durante las evaluaciones realizadas en las zonas afectadas. Las autoridades también reportaron 6,811 viviendas evaluadas y 72 comunidades atendidas como parte de las labores de respuesta.

¿Cuántas personas y viviendas han sido evaluadas tras el terremoto en Panamá?

De acuerdo con el balance gubernamental, las acciones de evaluación de daños y asistencia humanitaria registran las siguientes cifras:

  • 22,400 personas registradas durante las evaluaciones.

  • 6,811 viviendas evaluadas.

  • 72 comunidades atendidas.

Las autoridades indicaron que continúan desarrollando acciones para identificar los daños ocasionados por el movimiento sísmico y brindar atención y asistencia humanitaria a las familias afectadas.

Continúan las evaluaciones y la asistencia humanitaria

El Gobierno señaló que las labores de respuesta se mantienen en las comunidades afectadas, mediante la evaluación de viviendas, la atención a las familias y la distribución de asistencia humanitaria.

El balance divulgado no detalla cuántas de las viviendas evaluadas presentan daños parciales o totales, ni especifica cuántas de las personas registradas han recibido directamente algún tipo de ayuda.

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