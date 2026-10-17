¿Mareos después del terremoto en Panamá? CSS explica los síntomas y cómo aliviar el malestar

Sentir mareos después de un terremoto , inestabilidad, náuseas o ansiedad puede estar relacionado con una reacción temporal del organismo tras el movimiento sísmico. La doctora Jazmín Cedeño Suman , jefa del Programa de Salud Mental de la Caja de Seguro Social (CSS) , explicó que estos síntomas pueden asociarse con el denominado síndrome de mareo posterremoto.

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¿Qué es el síndrome de mareo posterremoto?

De acuerdo con la especialista, se trata de una alteración temporal del equilibrio que puede aparecer durante las horas o días posteriores a un terremoto, relacionada con el estrés, la ansiedad y la respuesta del organismo ante una experiencia traumática.

Cedeño Suman señaló que, después de un sismo, el sistema nervioso puede permanecer en estado de alerta, lo que provoca manifestaciones emocionales y físicas.

Después de un terremoto es común sentir mareos, inestabilidad, náuseas o ansiedad. Se trata del síndrome de mareo posterremoto, explicó la doctora Jazmín Cedeño Suman, jefa del Programa de Salud Mental de la @CSSPanama.



Cedeño indicó que se trata de una alteración temporal del… pic.twitter.com/PBHAPNViJd — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2026

Entre los síntomas mencionados por la psiquiatra se encuentran:

Mareos y vértigo: sensación de que todo gira.

Inestabilidad: dificultad para mantener el equilibrio.

Náuseas y visión borrosa.

Zumbido en los oídos.

Dolor de cabeza y cansancio.

Dificultad para concentrarse.

Ansiedad, miedo, ira e intranquilidad.

Temblores y taquicardia.

¿Qué hacer si sientes mareos o ansiedad después de un terremoto?

La especialista de la CSS recomendó utilizar la técnica de anclaje o conexión con el presente, que busca ayudar a reducir el estado de alerta del sistema nervioso.

Según explicó, este ejercicio consiste en:

Observar cinco objetos y concentrarse en sus características.

Tocar tres objetos y prestar atención a sus texturas.

Probar un alimento y concentrarse en su sabor.

La doctora también recomendó respirar lenta y profundamente, descansar lo suficiente, mantenerse hidratado, cuidar las relaciones interpersonales, realizar actividad física según las condiciones de cada persona y procurar un sueño adecuado.

Aunque estos síntomas pueden aparecer como respuesta al estrés posterior a un terremoto, no todos los mareos tienen el mismo origen. Si son intensos, persistentes o empeoran, es importante buscar una evaluación médica.