¿Mareos después del terremoto en Panamá? CSS explica los síntomas y cómo aliviar el malestar

Sentir mareos después de un terremoto, inestabilidad, náuseas o ansiedad puede estar relacionado con una reacción temporal del organismo tras el movimiento sísmico. La doctora Jazmín Cedeño Suman, jefa del Programa de Salud Mental de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que estos síntomas pueden asociarse con el denominado síndrome de mareo posterremoto.
¿Qué es el síndrome de mareo posterremoto?
De acuerdo con la especialista, se trata de una alteración temporal del equilibrio que puede aparecer durante las horas o días posteriores a un terremoto, relacionada con el estrés, la ansiedad y la respuesta del organismo ante una experiencia traumática.
Cedeño Suman señaló que, después de un sismo, el sistema nervioso puede permanecer en estado de alerta, lo que provoca manifestaciones emocionales y físicas.
Entre los síntomas mencionados por la psiquiatra se encuentran:
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Mareos y vértigo: sensación de que todo gira.
Inestabilidad: dificultad para mantener el equilibrio.
Náuseas y visión borrosa.
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Zumbido en los oídos.
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Dolor de cabeza y cansancio.
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Dificultad para concentrarse.
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Ansiedad, miedo, ira e intranquilidad.
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Temblores y taquicardia.
¿Qué hacer si sientes mareos o ansiedad después de un terremoto?
La especialista de la CSS recomendó utilizar la técnica de anclaje o conexión con el presente, que busca ayudar a reducir el estado de alerta del sistema nervioso.
Según explicó, este ejercicio consiste en:
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Observar cinco objetos y concentrarse en sus características.
Tocar tres objetos y prestar atención a sus texturas.
Probar un alimento y concentrarse en su sabor.
La doctora también recomendó respirar lenta y profundamente, descansar lo suficiente, mantenerse hidratado, cuidar las relaciones interpersonales, realizar actividad física según las condiciones de cada persona y procurar un sueño adecuado.
Aunque estos síntomas pueden aparecer como respuesta al estrés posterior a un terremoto, no todos los mareos tienen el mismo origen. Si son intensos, persistentes o empeoran, es importante buscar una evaluación médica.