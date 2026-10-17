MOP reabre puente en Pedasí y confirma tres rutas habilitadas hacia Tonosí tras el terremoto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que fue restablecida la circulación vehicular por el puente de Oria Arriba, en Pedasí, provincia de Los Santos, lo que facilita la movilidad hacia el distrito de Tonosí. La reapertura también permitirá mejorar el traslado de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por el terremoto registrado el 9 de octubre en Panamá.

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¿Cuáles son las rutas habilitadas hacia Tonosí?

De acuerdo con el MOP, las siguientes rutas se encuentran habilitadas para la circulación vehicular:

Macaracas – Llano de Piedra – Tonosí.

Las Tablas – La Miel – Flores.

Las Tablas – Pedasí – Tonosí.

El @MOPPma restableció la circulación vehicular por el puente ubicado en Oria Arriba, Pedasí, facilitando la movilidad hacia Tonosí.



Este acceso ayudará al traslado de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por el sismo.



Las rutas que se encuentran habilitadas son:

*… pic.twitter.com/RbsryoGohl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2026

La entidad confirmó que el paso por el puente ubicado en Oria Arriba fue restablecido, facilitando el desplazamiento de vehículos hacia las comunidades del área.

Reapertura del puente facilitará la llegada de ayuda humanitaria

La recuperación de este acceso vial permitirá mejorar la movilidad y apoyar las labores de distribución de ayuda humanitaria dirigidas a las familias afectadas por el terremoto.

El MOP mantiene habilitadas las tres rutas anunciadas para facilitar los desplazamientos en la región de Azuero.