VIDEO | EN VIVO: Gobierno Nacional informa sobre la situación tras el terremoto en Panamá

Es sábado 17 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas y carreteras afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.
Panamá Nacionales - 17 de octubre de 2026 - 18:12
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Este miércoles, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en la reconstrucción de vías y casas tras el terremoto.
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