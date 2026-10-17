Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2026 - 18:12

VIDEO | EN VIVO: Gobierno Nacional informa sobre la situación tras el terremoto en Panamá

Este miércoles, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en la reconstrucción de vías y casas tras el terremoto.

Gobierno Nacional informa sobre la situación tras el terremoto en Panamá.

Gobierno Nacional informa sobre la situación tras el terremoto en Panamá.

Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Es sábado 17 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas y carreteras afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.

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